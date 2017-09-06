8月外匯存底4464億美元 續創新高

2017-09-06

〔記者盧冠誠／台北報導〕雖然外資8月淨匯出29.3億美元，但受到國際美元續弱，加上投資運用收益入帳帶動，中央銀行昨公布8月底外匯存底4464.26億美元，連續5個月上揚並續創歷史新高。

央行官員指出，我國外匯存底操作首重安全性及流動性，於這兩個前提下，再致力提升收益性。8月外匯存底月增19.74億美元，主因外匯存底投資運用收益以及歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額增加所致，上月歐元對美元升幅約1.4%。

國際金融情勢方面，央行官員表示，觀察美國聯邦資金利率期貨顯示，市場預期美國聯準會（Fed）9月應會維持利率不變，12月升息機率也跌至33.8%；除了Fed升息動向外，包括縮減資產負債表時程，以及北韓軍事發展對市場衝擊，也會一併關注。

另，受惠於台股加權指數8月續漲1.52%，月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3881億美元、約當外匯存底87%，金額及比重亦同步續創歷史新高，月增各43億美元、1個百分點。

隨著今年台股發放現金股利陸續告一段落，央行官員指出，外資領取到台股現金股利後，可發現部分資金已匯出，有些則再投資到股市裡。南韓8月底外匯存底增加10億美元至3750億美元，中國、日本7月底外匯存底分別為3兆807億美元、1兆1976億美元，各月增239億美元、94億美元。