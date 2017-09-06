英特爾涉藉回扣打壓對手 歐盟今裁決

2017-09-06

〔編譯王惠慧／綜合報導〕歐盟法院週三將裁決英特爾是否提供非法回扣來打壓競爭對手；歐盟與英特爾（Intel）的官司已纏訟8年，判決結果可能影響歐盟反壟斷機關對高通和Google的官司。

2009年歐盟反壟斷部門經過調查，認定英特爾公司在2002年到2007年間，透過給戴爾、惠普、聯想和NEC等電腦生產商和零售商提供回扣等方式，打壓主要競爭對手超微半導體公司（AMD），對英特爾開罰10.6億歐元，並要求停止與AMD的不公平競爭；直到歐盟反壟斷部門今年6月對Google開出24.2億歐元罰單，此紀錄才被打破。

路透報導，歐洲法院週三的裁定，可以提供未來更多判斷基準，例如公司提供回扣本質上就是扭曲市場競爭的行為，或是提供回扣的行為是否妨害到市場競爭，須由反壟關機關執法者來證明。

針對歐盟的罰款，英特爾認為罰金過高曾選擇上訴，但在2014年被歐盟普通法院駁回，英特爾2016年6月選擇再度上訴。2010年6月英國手機晶片製造商Icera向歐盟委員會檢舉高通違反公平競爭，歐盟執委會經調查後，指控高通操作價格排擠Icera，高通不滿判決上訴但同樣遭駁回；Google也因涉濫用市場支配地位，推廣自家購物搜尋，排擠較小購物搜尋網站遭罰。

位於馬德里的律師事務所Cuatrecasas合夥人沃德（Andrew Ward）表示，若週三判決對歐盟反壟斷機關不利，可能導致其他正在進行中的案件被放大檢視。貝克博茨律師事務所（Baker Botts）布魯塞爾辦公室律師Georg Berrisch也分析，若週三英特爾獲勝，其他被歐盟裁罰的公司將受到鼓勵，拒絕接受歐盟的和解協議，轉而再提起上訴。