國人理想退休金1264萬 43%偏好保險理財

2017-09-06

〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根資產管理昨公布2017年度「兩岸三地投資人退休意向調查」，兩岸三地投資人平均理想退休金約1200萬元，台灣理想退休金為1264萬元，且台灣投資人估計退休後每月花費2.8萬元。

每月花費2.8萬元

至於為了準備退休所選擇的投資工具，台灣和中國投資人皆以保險為首選，分別有43%和54%偏好保障功能取勝的保險，約31%台灣投資人選擇以基金儲存退休金。反觀香港投資人，高達94%選擇股票。

根據調查，台灣投資人理想退休年齡平均為56歲，實際退休年齡55歲，兩者相當接近。香港投資人理想退休年齡最晚，打算工作到63歲才退休；中國投資人則預計53歲退休，實際退休年齡51歲。

摩根投信執行董事劉玲君指出，雖然多數民眾可能設定60歲退休，但實際退休時間往往比計畫來得更快，可能因必須照顧家中長者或健康因素而被迫提前退休。

實際退休年齡55歲

劉玲君說，根據勞動部統計，2010~2015年台灣民眾平均退休年齡，男性63.3歲，女性60.6歲，此次調查的理想退休年齡56歲、實際退休年齡55歲，比台灣民眾平均退休年齡早一步。

調查顯示，兩岸三地投資人的理想退休金高低與物價息息相關，兩岸三地投資人的理想退休金額約1200萬元。其中香港1540萬元最高；台灣1264萬元居中；中國為819萬元。

另外，台灣和中國投資人存退休金進度分別為397萬元和251萬元，對照理想退休金，達成進度皆為31%。至於預估退休後每月花費金額，台灣投資人估計每月花費2.8萬元。

劉玲君表示，以兩岸三地的主要城市物價水準和經濟成長來看，「千萬退休金」幾乎是必要門檻，雖然多數台灣投資人認為1000萬元以下退休金就足夠，但投資人期待的退休金平均逾1200萬元。若工作40年，想存到1200萬元退休金，每月至少要存2.5萬元。