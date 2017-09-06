8月營收突破50億 大立光9月會更好

2017-09-06

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管外界不時傳出蘋果iPhone8可能遲到，股王大立光（3008）營收卻一連兩個月出現兩位數增幅，且提早在8月營收就突破50億元大關，隨著第4季新廠加入，可以預期大立光營收將一路走高，大立光昨日也表示，目前看來9月會比8月好。

以產品組合來看，8月大立光出貨在千萬畫素（含）以上產品約佔60-70%，800萬畫素以上約佔10%到20%，500萬畫素以上約佔0%到10%，其他產品約佔0到10%。

目前外資對大立光目標價已經喊到6680元，以大立光估計9月營收會比8月更好的情況，法人預估在此成長趨勢下，大立光第3季營收上看150億元，較第2季有3成成長，第4季單月營收有機會突破2015年10月創下的歷史新高紀錄57.68億元；在獲利部分，法人預估大立光今年獲利將挑戰2015年新高紀錄，每股稅後盈餘上看200元。

大立光今年旺季來得又快又猛，去年進入第4季單月營收才突破50億元，今年提前在8月就達陣，顯示下游廠商拉貨動能相當強勁，由於大立光台中新廠目前正在進行裝機，預計第4季就可加入量產。

不僅大立光反映旺季以及蘋果iPhone新機拉貨效應，觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）發佈8月營收也重返百億元水準，可成（2474）更以85.24億元創下歷史新高。