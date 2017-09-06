生物辨識時代 IC設計新藍海

2017-09-06

〔記者卓怡君／台北報導〕以指紋、人臉做為辨識標準的生物辨識近年快速興起，根據市場研究公司ABI Research預計，2021年全球生物辨識技術與應用市場規模將逾300億美元，較2015年大幅成長118%，生物辨識成為未來手機、物聯網重要殺手級應用，台灣IC設計業者敦泰（3545）、神盾（6462）、義隆電（2458）、原相（3227）積極發展人臉、指紋、虹膜等感測技術，搶搭生物辨識這台快速成長列車。

生物辨識就是利用生物特徵辨識使用者身分，人體生理特徵概分為靜態與動態，靜態特徵有指紋、虹膜、掌靜脈、臉部等，動態特徵則有聲紋、心跳等，在蘋果iPhone 5s導入指紋辨識後，正式開啟生物辨識時代來臨，生物辨識開始取代傳統密碼。

目前全球生物辨識主要應用在手機等消費性電子領域，其次為金融應用、安全監控，ABI Reserach指出，生物辨識市場成長動能主要來自智慧型手機內建的嵌入式指紋感測器，指紋辨識感測器2021年出貨量將達20億顆。

最近人臉辨識話題相當熱門，甚至傳出iPhone 8將捨棄指紋辨識改用人臉辨識，不過，IC設計業者認為，臉部辨識準確率仍有待改善，智慧型手機的臉部辨識仍難以取代指紋辨識， 未來採取多種生物辨識技術共用的可能性較高。