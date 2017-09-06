指紋辨識看好 神盾、敦泰吃香

2017-09-06

〔記者卓怡君／台北報導〕智慧型手機持續導入指紋辨識功能，外傳蘋果iPhone 8更將進一步導入最新的人臉辨識，加速生物辨識相關應用普及腳步，IC設計神盾（6462）、敦泰（3545）指紋辨識IC前景備受市場看好，可望為營收與獲利再添成長能力。

神盾因三星訂單規模放大，今年以來營運表現亮眼，最新公布的8月合併營收創下歷史新高，單月合併營收5.44億元，月增34.57%，年增200.06%，市場最近更盛傳神盾（6462）繼三星A、J、C系列訂單後，再取得三星S系列機種認證，在S系列機種裡，神盾與新思並列合格供應商。

由於智慧型手機朝全螢幕發展，指紋辨識晶片必須轉到玻璃下（under-glass）和顯示屏（under-display）下的光學式技術，但目前仍卡在辨識率偏低的技術問題。凱基投顧分析師郭明錤分析，全世界智慧型手機品牌中，僅有蘋果與三星可能大量採用光學式螢幕指紋辨識 （under-display fingerprint recognition），光學式螢幕指紋辨識單價約為目前主流電容式的3-5倍，最大潛在供應商就是神盾，若打入明年下半年量產的三星Galaxy Note 9，最快明年第2季就可出貨。

敦泰發展指紋辨識產品多年，敦泰認為，公司在指紋辨識相關技術已到位，可提供一站式銷售，今年主攻中國客戶，希望明年成為亞洲第一大指紋辨識晶片廠。