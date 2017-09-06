30年前沒人敢投資 今成獲利王

2017-09-06

記者洪友芳／特稿

今年成立30週年的台積電（2330），對台灣半導體業是一個重要的里程碑，專業晶圓代工模式也是全球半導體業的創新經營，但當初籌備成立時，其實並不被看好，台灣業界也沒人敢投資。

台積電於1987年2月由工研院衍生成立，在成立之前，根據當時參與籌備的核心人士指出，計畫共改寫400~500個版本之多，「案子沒有人敢投資」，深怕投資回收遙遙無期，後來提出7.19年投資回收版本，才吸引外商飛利浦與政府開發基金兩大咖投資，台塑（1301）、台聚（1304）等8家企業也投資，但許多股東在股價30多元時就出清除股。

沒想到當時不被看好的台積電，在成立30年後，卻已是全球晶圓代工霸主，國際知名的輝達（Nvidia ）、手機晶片大廠高通、通訊大廠博通、蘋果等，均是台積電重要客戶。技術領先、不與客戶競爭、專業服務、建立夥伴關係等，都是台積電的競爭優勢。

台積電昨收盤價218元，市值達5.65兆元，創台股單一個股新高，也是外資的最愛，持股比例高達近8成； 台積電近幾年持續大舉投資與研發，帶動營收與獲利逐年創新高，去年合併營收約9479.4億元，稅後淨利約3342.5億元，每股稅後盈餘12.89元，也蟬聯台灣上市公司獲利王。