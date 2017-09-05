布局3D感測 高通、奇景競爭力強

2017-09-05

SLiM低價一站式服務

〔記者卓怡君／台北報導〕近日3D感測話題相當熱門，形成蘋果與高通兩大陣營對決的局面，外資里昂證券出具最新3D感測投資報告，看好高通與奇景合作，因以低成本的完整一站式服務（Turnkey），可望加速Android陣營採用3D感測，在小米與華為積極推動下，明年下半年滲透率可望大增，奇景將是最大受惠者，至於台灣供應鏈則有台積電（2330）、精材（3374）、穩懋（3105）、大立光（3008），也可望受惠。

明年滲透率可望大增

里昂證券分析，高通與奇景攜手推出3D感測解決方案SLiM，採用一站式服務，可解決需要搭載高通應用處理器的限制，同時提供更低成本的方案，SLiM價格落在6-8美元，蘋果的3D感測則要價10-14美元，高通與奇景的SLiM方案可望吸引中國智慧型手機小米、Oppo、Vivo採用，明年下半年Android陣營採用SLiM的滲透率將大增。

里昂證券認為，SLiM的架構比iPhone的3D感測更簡單，也更具價格競爭力，SLiM的價格因採用奇景多項技術，就算加上授權金，平均單價仍不到10美元，雖然今年蘋果仍是3D感測唯一的玩家，但SLiM挾著低價與容易管理的一站式服務優勢，明年在Android陣營採用下將大幅成長，小米和華為將是採用3D感測最積極的廠商，不過，因目前仍處於初步發展，尚無法估計相關出貨量。