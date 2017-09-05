iPhone 8來襲 電源鍵可指紋辨識

2017-09-05

〔記者陳炳宏／台北報導〕傳聞於9月12日發表的iPhone8，將採用人臉辨識技術，除了5.8吋OLED全螢幕，上下左右都是細邊框外，螢幕上方還有2顆鏡頭與紅外線生物感測器，有可能是臉部辨識解鎖時，除透過紅外線確認臉部位置，即使在黑暗中仍能正確辨識外，另外也同時確認是否為活體。不過根據目前流出的模型機來看，iPhone8的指紋辨識鍵（Touch ID）消失了，但電源鍵加長，Apple有可能在電源鍵上增加了指紋辨識功能。

紅外線感測臉部 黑夜也能辨識

網路消息指出，新一代iPhone即將在美西時間9月12日上午10點，於ASpple新辦公室Apple Park的「Steve Jobs Theater」賈伯斯劇院發表（台灣時間13日凌晨1點），並於9月22日開賣，預料台灣也將是首波銷售地區，傳言將有iPhone7s、7s Plus與iPhone8三款新機亮相，容量包括64GB、256GB和512GB三種容量版本，其中iPhone8外觀將有大改變，除全螢幕外，為因應擴增實境（Augmented Reality）的應用，雙鏡頭位置也從水平改成垂直，以利3D AR橫幅拍攝，其他改變還包括，傳聞好幾年的無線充電功能終於成真。

據傳iPhone 8起跳價格高達999美元（約台幣3萬元），為史上最貴iPhone，512GB版的售價更高達1200美元（約台幣3萬6000元），其價格已經遠超過Apple前一代iPhone7Plus頂規256GB版的969美元（未稅價台幣2萬9000元，台灣售價3萬6900元），不過即使這麼貴，但相信果粉仍舊會買單，因為果粉買的是智慧手機的典範，從iPhone7Plus推出雙鏡頭後，其他雙鏡頭手機如雨後春筍般冒出，可得到驗證。

Apple過去在擴增實境AR與虛擬實境（VR）上，一直未多所著墨，但今年6月的Apple全球開發者年會（WWDC）一宣布推出ARKit，當時展示在實際空間的虛擬家具，透過iPad Pro鏡頭拍攝實景，就已經充分的符合人體視覺認知，強化的空間透視感與光影，宛如物品就擺在眼前。