陳由豪涉掏空東鼎4億 北檢聲請沒收不法所得

2017-09-05

〔記者錢利忠／台北報導〕債留台灣700億元潛逃中國的前東帝士集團總裁陳由豪，近來搭上中國「一帶一路」政策，被包裝成搭起中國、菲律賓兩國友誼橋梁的紅頂商人，擬「錢進」菲律賓而再次浮上檯面；陳由豪因涉多起掏空案被通緝，台北地檢署昨針對其侵吞東鼎公司4億多元一案，向台北地院聲請宣告沒收不法所得。

陳由豪因涉東鼎等多家公司掏空案，92年潛逃中國，陸續被北檢及北院發布通緝，當年被列為十大通緝要犯；但他所涉多案均因通緝時效完成而獲免訴判決確定，現僅剩偽造東豐公司股權移轉案、積欠綜合所得稅4億餘元被控損害債權案，分別遭北院通緝中；前者通緝至110年、後者則通緝至113年。

關於東鼎掏空案，北檢指出，陳由豪自86年11月14日至91年9月27日間，在東鼎公司辦公室內，指示不知情的職員填製不實會計憑證，侵吞東鼎公司款項4億668萬3745元；北檢94年依業務侵占罪嫌起訴陳由豪並發布通緝，但當時沒查扣到不法所得。

針對追訴權時效，95年6月30日前適用舊法，95年7月1日起適用新法；北檢偵辦東鼎案，94年間以刑度5年以下的業務侵占罪起訴陳由豪，所涉刑責適用修正前刑法規定，追訴權時效為10年，並已於去年9月12日到期。

陳由豪雖逃脫東鼎案的刑責，但去年7月1日生效的刑法沒收條文規定，如涉沒收問題，直接適用現行法，且被告若未到案，也可聲請單獨宣告沒收；北檢認定陳由豪犯行終了日是91年9月27日，沒收時效為20年，至今仍在時效內，因此昨向北院聲請單獨宣告沒收。