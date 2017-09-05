台企銀上半年稅前盈餘增9.55%

2017-09-05

〔記者盧冠誠／台北報導〕台企銀（2834）董事長朱潤逢表示，去年多項營運數據紛紛改寫新高，上半年獲利表現更上一層樓，資產品質也不斷提升，創下歷年最佳狀態。

資產品質 歷年最佳

台企銀昨舉行第二季線上法人說明會，上半年繳出稅前盈餘34.43億元成績單，較去年同期成長9.55％；資產品質方面，第二季逾放比降至0.38％，覆蓋率拉升至296.63％，均為歷年最佳水準。

朱潤逢指出，在全體同仁努力下，上半年成功達到預算目標，下半年會持續強化中小企業及「五加二新創產業」放款。海外佈局部分，日本東京分行預計11月中旬開業，可再進一步提升海外獲利績效。

台企銀前6月海外分行及國際金融業務分行（OBU）獲利達9.8億元，較去年同期大幅成長超過50％，貢獻獲利比重28.46％，內部定下全年占比要突破3成的目標。

台企銀主管表示，受到中央銀行先前降息的影響，新台幣存放利差滑落，但外幣存放利差則呈現上揚，因此，未來將持續拓展海外分行業務，並透過放款結構調整，來提振全行利差，而若市場利率提升1個基點（0.01個百分點），淨利息收益會增加近0.3億元。

對於和旺的不良債權，台企銀主管指出，9月會辦理第3次拍賣，如果順利的話，可拿回超過20億元。

台企銀今年每股配發0.102元現金股利、0.3元股票股利，合計0.402元，台企銀主管透露，明年有機會派發回沖的特別盈餘公積，屆時股利可望優於今年。