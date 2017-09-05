香港金管局查中國海航、萬達貸款

2017-09-05

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博引述知情人士指出，香港金管局已要求所轄銀行交出對中國海航集團和大連萬達集團的貸款明細；他們表示，最近幾週香港金管局已加強銀行業對中國大型企業集團貸款的檢查。這些人士指出，香港金管局已要求所轄銀行，提供對海航和萬達的總展延貸款和未償貸款資訊。

香港金管局在回覆彭博的聲明中表示，該局與所轄銀行針對不同議題進行討論，但未進一步說明。香港金管局經常就所轄銀行對特定部門的曝險進行調查，就像該局最近幾個月對所轄銀行的房地產貸款所進行的調查。

萬達拒絕發表意見。海航發表聲明指出，其香港事業將嚴格遵守相關規定，目前公司的營運狀況良好。

香港金管局的行動適逢中國監管機構加強整頓大型企業集團的海外併購之際。中共今年10月將舉行第十九屆全國人大會議，目前的最高優先是確保金融穩定。包括海航、萬達在內的中國大型企業集團，去年砸大錢在海外瘋狂併購，引發北京當局擔憂可能爆發金融風險，並且導致資金加速外流，人民幣進一步貶值。

在中國國務院發布命令，限制企業在房地產、酒店、娛樂和運動俱樂部（職業球隊）等產業從事非理性的海外投資後，中國金監機構已要求國內銀行提供萬達、海航、安邦保險等企業集團海外貸款的資訊。