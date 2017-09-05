北韓核試拉升金價 日圓走高

2017-09-05

南韓財長憂衝擊經濟

〔編譯王惠慧／綜合報導〕北韓政府表示週日完成第6次核武測試，週一亞洲股市震盪走低，避險情緒濃厚，導致金價和日圓走高，南韓則對北韓核試對其造成的經濟衝擊發出警告。

南韓財長官金東兗提出警告，北韓核武測試的影響，可能從金融市場蔓延至整體經濟，他表示，「南韓政府將全天候監控對市場、出口、商品及外國投資的影響，根據情況應變，在必要時刻將實施相關政策支持金融市場。」

週一亞洲股市受北韓核武測試影響大幅震盪，南韓綜合指數下跌28.04點或1.44%，收在2329.65點，賣壓籠罩三星電子和現代汽車，分別下跌0.95%、2.1%；日經指數下跌183.22點或0.93%，收在19508.25點，新加坡股市下跌1.19%，印尼、香港及印度股市則分別下跌0.90%、0.76%及0.67%，馬來西亞和越南股市遇國定假日休市。路透預估，待美國勞動節休市結束後，全球市場將可能迎來另一波下跌趨勢。

由於北韓核試引發市場恐慌，避險需求受到支撐，隨著《韓聯社》發布南韓也將進行飛彈發射演習的消息後，日圓受到刺激漲幅一度擴大至0.8%，金價一度漲逾1%；截至台灣時間傍晚6點，日圓兌美元上漲至109.53日圓兌1美元，黃金價格則報每英兩1334.66美元。

一些市場觀察家認為，在收到北韓相關消息後，避險資產以最快反應跳漲，但很快這種情緒便會散去；ING銀行首席國際經濟學家卡內爾（Rob Carnell）向財經媒體「CNBC」表示，「除非我們懷疑這是美國即將採取行動的前兆，否則在一、兩天內，緊張局勢便會冷靜下來，市場也會同時回復平靜」。

不過，也有一些投資人選擇在地緣政治緊張的情況下握有更多現金，彭博報導，AMP Capital動態資產配置部門主管奈米（Nader Naeimi）稱，股市很快就會出現賣壓，他目前手中持有30%現金、黃金，正在放空新興市場貨幣兌美元。