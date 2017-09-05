統一龜甲萬 醬油零售市占率第一

2017-09-05

〔記者楊雅民／台北報導〕在日本擁有皇室御用醬油美稱的日本龜甲萬，在全球設立工廠，都採獨資經營，只有在台灣與中國是與統一企業（1216）合資，其中在台灣交出好成績，拿下醬油零售市場35.8%的市占率，穩居市占率第一名。

與日合作達27年

1972年日本龜甲萬展開國際化佈局，率先進軍美國醬油市場，去年龜甲萬合併營收中，海外市場營收比重已超越日本，達近57%、2284億日圓（約新台幣630億元），其中與統一企業是在1990年於台灣以各50%持股成立統萬公司，至今已有27年歷史。

日本「 龜甲萬」的醬油釀造技術超過350年歷史，一直到1917年日本8大醬油釀造家族合併，正式設立龜甲萬株式會社，今年正好滿100年。

事實上，位於日本千葉縣野田市的「龜甲萬」生產基地，有14個直徑2公尺、深1.7公尺的杉木桶，這14個木桶專門負責生產供應日本皇室的「御用藏」醬油。

日本龜甲萬生產純釀造醬油使用的原料只有大豆、小麥、食鹽3種，再加上龜甲萬的麴菌，經過半年的自然發酵和熟成，但皇室「御用藏」醬油則是放在自然氣候環境下，經過1年時間的發酵和熟成，香味更加濃郁。

1個木桶只能釀造2000升的皇室御用醬油，等於是14個木桶1年只能釀造2.8萬升醬油，再以每瓶250毫升分裝成龜甲萬「御用藏」醬油，相當於一年只能限量生產11.2萬瓶。

過去為日本皇室釀造的「御用藏」醬油並不對外販售，一直到2012年起，才將供應給日本皇室使用之外，剩下的「御用藏」醬油放在千葉縣的「龜甲萬博物館」販售。