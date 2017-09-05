特斯拉零件拉貨潮 貿聯8月營收估新高

2017-09-05

〔記者陳柔蓁／台北報導〕電動車大廠特斯拉為拚年底Model3交車，對關鍵零組件拉貨力道越近年底越強；且為因應如此多的電動車之充電需求，特斯拉即將大舉佈建超級充電站，連接線材廠貿聯-KY（3665）搭上這波電動車零件拉貨潮，法人預估今（5）日發佈的8月營收將創歷史新高，而車用產品的拉貨力道將延續至10月。

貿聯-KY掌握電流穩定技術，已對電動車大廠特斯拉（Tesla）整車的電線束滲透率達30%，產品應用在電池管理線束、門把、天窗、充電樁等；在電池管理方面，該模組用於監控充電溫升狀況，對電動車來說，是主要電池線束之外，第二重要的線束，尤其該車使用鋰電池，線束溫度必須穩定地保持在正負10℃才能發揮效能、保護電池。

公司觀察該客戶model3的電池模組採多個並聯，線束較前幾個車款短，可讓充電效率更好、同時讓成本降低。門把、天窗等則需要突然的電流驅動，所以需要電線束穩定性高。

貿聯-KY總部位於美國加州矽谷，從2007年開始與特斯拉接觸，2010年發表第一代跑車款Lotus合作至今，對電線束滲透率不斷上升；貿聯-KY的車用部分，今年對於營收貢獻上看30%。

內資法人評估，有了車用題材，且耕耘醫療用線材已有成果，貿聯-KY今（2017）年合併營收年增率上看50%，但併購德國線材廠LEONI初期會影響毛利率表現，公司並對自身全年獲利表現抱持審慎樂觀態度。