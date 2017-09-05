NAFTA重啟協商 勞工薪資卡關

2017-09-05

墨堅拒薪資標準比照美加

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國、加拿大及墨西哥就北美自由貿易協定（NAFTA）重啟協商，已進入第二輪協商，三方對於勞工薪資標準應該一致產生嚴重分歧，墨西哥堅決反對該國工人薪資標準與美、加兩國拉平。

路透引述消息人士指出，美、加、墨三國負責重談NAFTA的貿易代表，已開始針對勞工薪酬問題進行討論；加拿大最大民間企業工會表示，若墨西哥不能同意更好的工作條件，乾脆終止NAFTA；而另一方面，墨西哥企業領袖堅稱，工人的權益屬於每個國家的問題，應依循國內方法解決。

墨西哥政治和企業領袖皆大力反對將勞工條件提高到與美國、加拿大相同水準，但美、加兩國工會領袖認為，墨西哥以較差的勞動條件和標準，讓企業得以從中獲得利潤，犧牲美、加兩國的工人，因此勞工薪酬問題已成為美、加兩國工會在NAFTA重談協議中的主戰場。

加拿大工會聯合會（Unifor）全國主席迪亞斯（Jerry Dias）指出，NAFTA對勞工階級而言是一項「糟糕的」協定。他表示，若此協定無法保障勞工獲得更好條件，工會將積極要求加拿大政府退出協商。美、加、墨三國代表於上週五開始，於墨西哥城舉行第二輪談判，迪亞斯向媒體表示，「如果勞工問題不是貿易協定的一部分，那就不需要有這個協定」。

墨西哥農業遊說團體「全國農業協會」主席德拉維加（Bosco de la Vega）表示，「墨西哥不能干預美國和加拿大的勞工問題，同樣地，我也希望他們不要干預我們的事」；墨西哥對抗貧窮問題多年，貧富不均問題嚴重，勞工薪酬議題在該國相當敏感。