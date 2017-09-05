中資併萊迪思案 CFIUS建議川普否決

2017-09-05

川普月中前後決定

〔編譯盧永山／綜合報導〕萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）呼籲美國川普總統批准中資支持的峽谷橋樑資本夥伴（Canyon Bridge Capital Partners）以十三億美元併購該公司的交易；但美國外商投資委員會（CFIUS）已以國家安全為由，建議川普否決。川普將有十五天的時間做決定。

自去年十一月宣布這筆交易以來，萊迪思和峽谷橋樑已三度試圖取得CFIUS的批准，但每次都無法在兩個半月審核期間獲得批准；根據萊迪思提交文件，兩家公司計畫請求擁有最終決定權的川普做出決定。

萊迪思在文件中指出，這筆交易並不會構成國安疑慮，該公司將繼續與川普、CFIUS洽談，希望解決任何「未解決」的疑慮，並希望川普與其「站在同一陣線」。

儘管峽谷橋樑表示，該公司總部位於加州，官網上卻列出中國北京地址，且公司簡介指出，「初步資金來自於中國的有限合夥人」。

萊迪思表示，峽谷橋樑目前在奧勒岡州僱用三百人，若交易案獲得批准，該公司承諾，將再僱用逾三五○人；美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導指出，萊迪思之所以「巴著」峽谷橋樑不放，是因中國為其最大市場之一。

根據研究公司榮鼎集團（Rhodium Group）的數據，今年以來，中國企業對美國企業已完成八十三筆交易，總投資金額約二五○億美元。