歐盟祭法規 阻中企吞關鍵技術

2017-09-05

本月宣布措施 要求會員國嚴審外資併購敏感產業

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟主管競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）透露，歐盟正草擬法規，防範擁有關鍵技術的歐洲企業遭外國併購；歐盟執委會本月稍後將宣布措施，要求會員國嚴審外資併購歐企交易案，尤其是中企積極投資的歐盟敏感產業。

維斯塔格在義大利舉行的安博思論壇（Ambrosetti Forum） 發表演說指出，針對具政府背景的企業併購歐洲擁有關鍵技術企業，已有來自各界擔憂，歐盟執委會正在研究這個問題，計畫近日提出具體方案。

德國今年七月也公布類似法規，允許政府封殺外國企業收購德國頂尖技術。主因去年中國美的集團競標工業機器人製造商庫卡（Kuka），當時的德國經長加布瑞爾呼籲歐企提出標案進行反制不成後，開始擬定相關法規。但該併購案最後獲得德國政府和歐盟批准。

德國經長齊普里斯（Brigitte Zypries）上個月在致歐盟執委會主席榮克的信函中表示，中企海外併購行動主要集中在尖端技術，這些技術與中國政府提出的「中國製造二○二五」戰略有關，目標是扶植中國本土企業；在此同時，中國市場的許多領域卻不對歐洲投資人開放，歐盟成員國面對這種不公平情況，需有出面干預的權力。

德國曾與法國、義大利在今年二月致函歐盟貿易專員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom），希望歐盟建立類似美國外商投資委員會（CFIUS）審查機制，授予各成員國行使否決權的法律基礎，以阻擋中國企業對歐洲科技業的收購，特別是獲得中國政府支持的交易。

中國大肆併購 卻限制歐企投資

歐盟已將此提升為政治層次問題，歐盟執委會本月稍後將宣布措施，要求成員國嚴審外國企業併購歐盟企業的交易，以反制中國積極投資歐盟科技等敏感產業，卻嚴格限制歐企投資中國的差別待遇。