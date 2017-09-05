一線商圈小店面 較易創天價

2017-09-05

〔記者徐義平、蘇金鳳／綜合報導〕根據歷年來實價揭露資料，天價店面多出現在一線商圈、建坪十坪內的微型店面，以北市單價前十高的微型店面為例，每坪單價三九○萬元起跳，幾乎可在二、三線鄉鎮買進一戶中古公寓。

自二○一二年八月實價登錄上路以來，北市單價前十高的微型店面，主要集中在站前、西門町、士林夜市與東區等熱門商圈，單價最高微型店面坐落在站前商圈內的開封街一段上，坪數僅八．六三坪，總價高達五三○○萬元，拆算每坪實價高達約六一三．九萬元；大安路一段三十一巷的「奈米店面」，更僅一．五九坪，總價高達六二○萬元。

但這些北市微型店面建坪單價都不如逢甲夜市的店面王。逢甲商圈管委會主委許炳欽表示，逢甲商圈美食有名，吸引相當多的人潮，不少店家及攤商都會想要加入，因在逢甲商圈闖出名聲，就可成為總店，吸引其他人加盟，形成商機。

逢甲觀光夜市管委會總幹事吳浚銘說，目前逢甲夜市方圓兩公里約有兩千兩百家店攤，遊客人潮超過一千兩百萬，已成為年產值超過一一○億元的大商圈；更因聲名遠播，很多人都搶著要進入商圈，租金房價跟著水漲船高，吳浚銘表示，正商圈每個月租金平均約在二十至三十萬元之間，但最高是三十萬元，超過了店攤會受不了。