左手換右手 逢甲夜市店面墊出天價

2017-09-05

建坪單價達2057萬 業界研判與增貸或轉貸有關

〔記者徐義平、蘇金鳳／綜合報導〕全台天價店面竟在台中逢甲夜市？每坪建坪單價超過兩千萬元，較北市東區商圈還高出數倍。根據實價網揭露，位於逢甲夜市文華路上一間超過五十年的透天店面，以一．八五億元成交，因建物坪數僅八．九九坪，每建坪單價高達二○五七萬餘元，就算用地坪約三十二．九七坪推算，每地坪單價也達五六○萬餘元；有趣的是，新接手買家的領頭羊股份有限公司，代表人就是知名房市投資客劉媽媽的兒子俞昌哲。

賣家姓俞 買家代表為劉媽媽兒子俞昌哲

實價網去年十月揭露一筆台中文華路總價一．八五億元的兩層樓透天店面實價，備註欄加註含增建或未登記建物。進一步對照地籍資料，新買家是領頭羊有限公司，代表人是劉媽媽（本名為劉月釵）的兒子俞昌哲。根據異動資料，前一手買家是俞姓自然人；房產界推測這應是左手換右手，由個人名下移轉給法人。

根據地籍資料，該店面地號上石碑段六十五—二十一，是二○一○年由俞昌哲買進，鄰近的六十五—二、六十九—四及五四一—十七地號等筆土地，俞則於二○一一年間取得；業界研判，俞昌哲六、七年前就吃下該區多筆資產，這次將上石碑段六十五—二十一地號透過個人轉法人，並登錄實價紀錄，推測與增貸或轉貸有關。

二○一○年房市上漲時，俞昌哲就曾透過法人轉個人方式，讓北市西門町的店面成功轉貸；該店面在隔年出售，由林姓、廖姓自然人接手，但今年八月又賣給六月才成立的富海國際實業，負責人為黃婷。

根據實價網歷年揭露紀錄，屬於逢甲夜市商圈的文華路上，迄今計有五筆總價超過一億元的透天店面實價資訊，俞昌哲該筆透天的總價、單價最高，其餘四筆總價約一．一六億元到一．六八億元，坪數均超過四十坪。房產業者分析，該路段部分透天確有億元級身價，但坪數登載部分是否包含加蓋、增建等因素，都會造成單價判斷上的落差。

台中市地政局也表示，建物行情不能只看單價，要看整體，有些坪數是未登記，但出售是連未登記部分一起賣出，只看建坪單價會失真。地政局指出，逢甲商圈交易習慣以總價方式進行，且很多建物都會增建或者未登記，有使用的面積跟登記不一樣，若換算成建坪單價，恐因部分可使用的未登記建物坪數，未納入計算，致建坪單價失真，因此建坪單價多為參考。