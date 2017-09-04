央行總裁應具備的條件／工商界︰獨立性最重要

2017-09-04

〔記者羅倩宜／台北報導〕新台幣匯率的波動，總是牽動工商界的獲利神經，對央行總裁的繼任人選，工商界多認為獨立性最重要，且要有抗壓性，才能公正客觀地扮演好央行穩定金融的角色。

蔡練生︰抗壓性要高

工總秘書長蔡練生指出，央行總裁的角色非常重要，產業、民生、經濟、金融等來自各方的考量都不一樣，因此先決條件是抗壓性要高，在政治或經濟層面能夠抵擋各方壓力，才有利於金融與經濟的穩定。

蔡練生表示，以新台幣匯率來說，日韓貶值、我們不貶，將傷害出口競爭力；但過度貶值將推升物價及進口原料成本。央行也管利率，升一趴或降一趴，都會對市場帶來衝擊，還要考慮通膨、就業、外資流向及國際政治壓力，繼任者必須有宏觀視野和相當公信力才能勝任。

林伯豐︰平衡很重要

工商協進會理事長林伯豐認為，央行政策對國家發展至關重要，因此央行總裁必須能夠獨立行事，既能客觀考量各方意見，又有足夠的自主判斷，才可平衡各方利益，穩定經濟及社會發展。

賴正鎰︰應符三條件

商總理事長賴正鎰則指出，繼任人要能符合三個條件，一是客觀中立、政治色彩不能太明顯，否則政黨利益將影響決策，不利經濟發展；二是學養要夠，在金融領域受敬重，因其一舉一動都攸關國家匯率和利率的動向；三是具備國際視野，不能只看國內，也要注意鄰近國家及全球局勢，立即做出正確反應。