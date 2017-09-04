央行總裁應具備的條件／學者︰要穩也要開創 維持匯率穩定列為優先

2017-09-04

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行主要職責是維持物價、匯率及金融穩定，對於央行總裁應具備的條件，學界顯然有更多期待，希望不只求穩，也能開創科技時代的金融新局，甚至提高台灣能見度。

梁國源︰善用外匯存底 提高台灣的國際能見度

元大寶華經濟研究院院長梁國源認為，下任央行總裁必須具備三大條件，包括專業度、良好中英文溝通能力，以及提高台灣能見度。

梁國源指出，專業度涵蓋具有深厚當代經濟、金融理論基礎，並深入了解當前國際環境及情勢，這樣才能帶領央行團隊推出妥適貨幣政策；其次，面對各方不同意見，溝通能力、抗壓性非常重要，同時也要擁有高ＥＱ（情緒商數）；最後，台灣不太容易在國際上發聲，但我國握有高額外匯存底，期許未來央行總裁能在SEACEN（東南亞國家中央銀行總裁聯合會）等國際組織上，讓台灣能見度提高。

吳中書︰擘劃10年藍圖 做好風控衝刺產業發展

中經院院長吳中書表示，央行過去在維繫匯率波動方面表現很好，考量當前數位金融、第三方支付正積極發展，下任央行總裁除了要有管理利率、匯率的能力，且須更具前瞻性，能夠擘劃台灣未來五至十年金融市場藍圖，告訴大家該往什麼方向走。

吳中書指出，政策太鬆會出問題，太緊又捏死了，央行總裁要能在風險控管及產業發展間取得平衡，同時兼顧紀律和透明化。

沈中華︰迎接科技金融 解決危機更要開創新局

實踐大學財金系教授沈中華也認為，過去發生很多金融危機，所以維持安定、解決危機成為央行很重要的工作；但現在進入第四次工業革命，未來央行總裁要能開創新的格局，尤其是科技金融。舉例來講，全球正走向無現金社會，如何減少使用現金，成為當前趨勢，而農業時代訓練出來的央行，很難在工業時代運作。他期許未來央行總裁能把過去九十％聚焦在維持安定的精力降至六十％，剩下的四十％用來開創新局，特別是當前面臨天翻地覆的改變，科技金融躲不掉也逃不了。

孫明德︰照顧中小企業

台經院景氣預測中心主任孫明德則指出，美國總統川普上任後，讓包括台灣、南韓在內的亞洲央行，都不敢在匯率上有積極作為，熱錢就長驅直入、有恃無恐；台灣是出口導向國家，且以最怕匯率大漲大跌的中小企業為主，因此，下任總裁如何維持過去二十年物價、利率及匯率的穩定，必須是主要考量，對台灣也是最安全的。