掌央行五人最熱門 學者建議找金融奇兵

2017-09-04

由金融業覓才也不無可能 最快下月明朗化

〔記者盧冠誠／台北報導〕距離中央銀行總裁彭淮南明年二月下旬任期屆滿，只剩不到半年時間，外界越來越關心誰是下任總裁接班人。目前被點名者多具備央行副總裁、財政部長等經歷，包括行政院長林全、央行副總裁楊金龍及曾任央行副總裁的許嘉棟、陳師孟等人；但有學者建議，面臨科技金融時代來臨，未來央行總裁必須要有能力開創新格局，建議可循前金管會主委龔照勝模式，從民間金融界找「奇兵」。

據先前彭博對二十三位經濟學家調查顯示，呼聲排名前五的依序為楊金龍、林全、前總統府秘書長陳師孟、總統府資政吳榮義、前財政部長許嘉棟；這五位清一色具有經濟學博士學位，有三位擔任過央行副總裁，兩位出任過財政部長。

學界分析，被點名的五人都有接任條件、但也有不接任因素。林全因一例一休引爆爭議，造成英政府民調直落，雖前瞻預算已闖關三讀，但年改只完成一半，就算政壇近來盛傳他將走人，能否順利轉任央行，綠營內部仍有「異」見；而除非英政府要「彭規楊隨」，否則楊金龍升任機率不大。

實踐大學財金系教授沈中華直言，農業時代的央行總裁無法解決工業時代的問題，下任總裁的年紀不是重點，關鍵在於有沒有帶領央行往前看的態度及思維，新任總裁要能開創新的格局，尤其是科技金融。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，人選除可考慮學界、政治任命、央行內升、公股行庫高層或官員外，建議可循前金管會主委龔照勝模式，從外商銀行或本國銀行的優秀高階經理人之中尋找，但不能是財團的大股東，如此一來，對蔡政府可算是位奇兵，又不會與產業脫節。

按照過去慣例，對於新任央行總裁，最快在十月、十一月可作業完成，蔡英文總統最終屬意誰來接下重擔，各界勢必會持續關注。