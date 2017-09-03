星期專論》台灣應有總統科學顧問委員會！

2017-09-03

◎南方朔

二○○○年，美國喬治城大學教授麥克內爾（John McNeill）出了一本《太陽底下有新事：廿世紀環境史》，他所謂的環境史，基本上就是一部污染史。其中最大的就是地球的熱污染，書中指出地球若無溫室氣體，地球將是冷颼颼的星球，平均溫度為攝氏負廿三度，相當於北極溫度，也和火星類似，但若溫室氣體不斷增加，地球溫度就會和金星相似，溫度達到沸點，變成一個火球。

該書指出，在一八○○年以前的數千年，地球的溫室氣體大約只在二七○到二九○ppm之間，到了一九○○年增為二九五ppm，一九五○年升高到三一○至三一五ppm，一九九五年到三六○ppm，而根據「美國國家海洋暨大氣總署」最近的報告，溫室氣體的濃度目前已達四○三ppm，這是地球史溫室氣體首次破四百，當今的新術語已不再是「地球暖化」，而是「極端氣候」，二○一七年地球已跨進了另一個更危險的階段。地球的熱污染已跨過了不歸點，極端氣候已成了新常態。

亞洲將是極端氣候重災區

例如二○一七年歐洲熱浪侵襲，氣溫已打破了攝氏四十七度，自發性的野火已有數十起，歐洲是北溫帶，現已變成為熱帶。最近北美的美國也出現颶風「哈維」，造成很大的破壞。二○一六年全球共出現九十三個熱帶氣旋，比正常值多出了十三％；而「亞洲開發銀行」也估計，亞洲將是極端氣候的重災區，除了氣溫升高外，海平面到了本世紀末也將升高一．四公尺，許多低海拔地區將沉入海裡。今夏的台灣最高溫度已到了卅八．五度，也發生斷電危機，就是嚴重的警告。

除了地球的熱污染是最大的污染外，麥克內爾教授也總結的表示，廿世紀也是其他中型污染氾濫的時代，例如以前的肥料工業造成土壤的鹼化及河湖的過營養化；早期的煤動力時代，造成煤灰和煤塵的氾濫；以前的金屬工業也造成銅、鎘、鉛等金屬的嚴重污染；早期石油煉製不良，高含量的硫鉛造成嚴重的酸雨；在一九三○年代，化學合成物蓬勃發展，化學廢物及製品的掩埋處理也成了重大的污染源，在一九七○末及一九八○初，全美就有許多垃圾掩埋場出了問題，迫使政府必須設立「超級基金」來善後。

在美國二戰後污染史上，最不容忽視的，乃是戰時美國的化學製造業快速起飛，它一直延續到一九五○年代，化學製造業的蓬勃發展，使得農藥工業極為繁榮，各種除草劑、殺蟲劑、滅鼠劑及殺真菌劑盛行。專家及業者相信，自然界的害蟲害草被消滅，人類的福祉就會增加。那個時代人類充滿了自以為是的狂想，相信人是「世界最後的裁量者」，人們還不知道自然是個生態平衡系統，它不容任意處理、任意打斷。

於是一九六二年近代的環境主義先驅瑞秋．卡森（Rachel Carson）出現了。她在一九六二年出版了《寂靜的春天》，那是第一本討論殺蟲劑對環境破壞的著作。殺蟲劑在殺滅害蟲時，也殺害了自然界的鳥獸蟲魚，那是更壞的毒污染，毒污染是對自然環境更大的破壞。《寂靜的春天》打動了人們自然主義的審美情緒，所以最高時美國的反農藥環境運動有二千萬人參加。當時的當政者恰好是傑出的甘迺迪總統，他遂下令「總統科學顧問委員會」對這個問題加以研究。在一九六三年該委員會的總結報告中，承認有毒化學製劑將是未來世界的主要課題。甘迺迪政府、當時的美國社會聯合推動下，環境主義這個新主張因而形成。美國人民的社會運動中，也開始重視反有毒化學製劑、反有毒垃圾，以及反對將每年多達數百萬噸化學垃圾賣到貧窮的外國。近代的生態環境運動中，反毒也成了重要的一支。今天台灣的某些精緻農業如茶葉、蔬果為了減少消費者的風險，已不使用農藥及化學藥劑，但在最近爆發的芬普尼毒雞蛋案，卻顯示我們的政府及業者對毒污染問題太缺乏自覺，因而台灣的毒蛋案，它的嚴重程度可能甚於最源頭的歐洲。

台灣毒蛋案 暴露政府失責

這次的芬普尼毒雞蛋案，發源於歐洲的比利時及荷蘭，當歐洲爆發後它又擴及亞洲的南韓及香港，由於台灣對芬普尼毫無所悉，所以台灣的官方遂以「沒有自荷蘭進口雞蛋」來自我寬心，這種「自己沒管所以問題並不存在」的犬儒心態，已暴露出政府的失責，到了後來我們才知道台灣本土產的毒蛋才是台灣的問題。台灣對於毒污染可謂毫無警覺，這是無知造成的自大和自我放心，根據最近的發展，台灣本土性的毒蛋可能甚於歐洲，縱使到了現在，芬普尼的毒機制我們似乎尚不明瞭。

師法甘迺迪 成立府級科學顧問委員會

因此二○一七年可能是重大污染的爆發年。溫室氣體的濃度已破了四百ppm，熱污染已到了極危險的程度，台灣的氣溫已向攝氏四十度逐漸靠近，如果台灣氣溫變成四十度，人民的日子該怎麼過？如果海平面上升，中西部平原被水淹，人民的日子又要怎麼過？最近的訊息指出，台灣的垃圾掩埋場已行將飽和，屆時垃圾的去處如何，特別是有毒垃圾將如何解決？而由芬普尼毒雞蛋案，我們已看到台灣的毒污染也在加重。這些都是迫在眉睫的台灣生態危機。這都是科學問題，我們是否也要像甘迺迪總統一樣，有個統籌性的「總統科學顧問委員會」？（作者為文化評論者）