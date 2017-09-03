北京藉陳由豪的手 掌控菲政界

2017-09-03

民間錢進菲國 助杜特蒂作政績

〔社會新聞中心／台北報導〕台灣重大經濟要犯陳由豪，將在菲律賓進行鉅額經建投資計畫，引起國內外側目，甚至認為他是「出逃中國」，但事實的真相，恐非如此。

據接近中國黨政商高層的權威人士指出，原被習近平鎖定整肅對象的台商陳由豪，在中國當局近年諸多考量下，目前已將「收攏、管束」中的陳，變身為中國政權「一帶一路」的重要棋子。

據權威人士透露，陳由豪此次是被中國賦予「民間商業投資人士」的身分，替中國政府名正言順的「送錢進菲律賓」，買人脈、買政績、買聲望。而菲國政府對陳由豪投資案的審核程序，也只是「過一過場」，可望順利過關。

中國當局的目的，是希望藉由陳由豪的手，達到暗中掌控菲國政治勢力的作為。因為不僅可幫助長期與中國「眉來眼去」的菲國總統杜特蒂作政績，亦可降低國際間質疑「中國控制菲國以在亞洲壯大」的憂懼。

據這位權威人士表示，陳由豪近年在中國獲利不如預期，再加上他靠攏的江澤民派系逐一被整肅殆盡，因此，他的資金根本不足以應付投資菲國如此龐大的經建計畫。

陳由豪自知已被習近平掌握全盤金脈，為求翻身和搭上習派熱線，自願充當「馬前卒」，做著金錢輸送的角色。

他舉例指出，以中國對商人金脈掌控之嚴，即便如叱吒風雲的首富王健林及其家族，都傳出被限制出境，陳由豪卻還能高調出入中菲之間，又兼具有台灣人的身分，可見陳已靠攏習班底，也顯見習近平黨政高層的思路和用心之深。