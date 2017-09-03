陳由豪錢進菲國 中國一帶一路馬前卒

2017-09-03

11兆資金多數來自中國官方

〔社會新聞中心／台北報導〕債留台灣的陳由豪，潛逃中國後被吹捧成「繳稅優良戶」，突然又變成政治內鬥下的驚弓之鳥，近日卻成為搭起中菲兩國友誼橋樑的紅頂商人，看似風光的他，實際上一直是被中國捏在掌心把玩的木偶。

習近平政權早已掐住陳由豪金流

據指出，在台灣債留數百億新台幣的前東帝士總裁陳由豪，二○○一年潛逃中國後便在廈門創辦翔鷺騰龍集團，並聘請江澤民之子江綿恆的前上司俞新昌擔任總裁，確立他與江澤民及其派系的關係。

陳在江系人馬支持下，在海滄經營中國管制類的「翔鷺石化」化纖類生產項目，大獲獨家暴利。隨後，江系再以官方力量和資源提供大片土地，供陳由豪建設大型酒店、房地產。陳由豪自此由「台灣的欠稅大戶」，變成中方宣傳的「第一優良繳稅大戶」樣板。

當然，陳由豪攫取的巨額利益，十之六七，都是流向江系人馬名下的私人帳戶，或是有勾搭關連的公家企業或銀行等單位。陳對他們的功用只是宣傳樣板，是個淘金的工具。陳為不被遣返，也不敢吭聲。

不過，陳由豪所屬的翔鷺集團接續投資的漳州對二甲苯化工廠，因建廠各項建設和安全措施均因陋就簡，陸續傳出有毒污染，員工不是罹癌、就是不孕，在二○○七年六月引起廈門人民上街抗議，被迫遷移到漳州的古雷半島。

接著，古雷半島的對二甲苯化工廠在二○一三、二○一五年間，兩度發生大爆炸事件，當時烈焰沖天，重大傷亡引發軒然大波。調查人員雖指出工廠建設品質不佳、設計不良，但在江系政治勢力維護下，陳由豪仍然「安全下莊」。

翔鷺石化 被點名有倒債危機

隨後，習近平接班上任，因險些遭遇暗殺事件影響，全面整肅親江澤民路線人士，陳由豪投資近千億元的兩座石化廠因工安事故停擺兩年，旗下的翔鷺石化隨即被點名有倒債危機。

此時，陳由豪的後台、福建省長蘇樹林與前海協會副會長鄭立中相繼落馬。陳在唇亡齒寒效應下，確有計畫出售廈門資產，撤出中國市場，以換股方式轉向菲律賓的意圖。

但事實上，即使陳由豪如何操作金流，他早已被習近平政權盯上，資金流向全被監控掌握、甚至掐住咽喉。

其間，中國在與菲外交扎根上，看中曾任議員和市長職位的杜特蒂，開始大量經援和挹注，以為對方博取政績，累積政商人脈，藉以用來對抗親美的艾奎諾家族，與後來於二○一○年擔任總統的貝尼格諾．艾奎諾三世。

二○一六年菲國總統大選，由杜特蒂當選，美國當下驚愣不已，中國則心中暗爽。

事實也證明，杜特蒂在上任後，在施政上確實展現出「抗美態度」，數次拒絕美國的各項提議和親善動作。而杜特蒂也不願做中、美兩大強權下的傀儡，他開始向中國要索財經和建設支援，表現出和中國靠攏的態度，讓美國人和親美國家恐懼。

對於中國而言，他們也發現菲律賓「有點不乖了」，但是他們也憂心其他強權國家「驚懼中國勢力的擴張」，開始擠壓中國未來的發展空間。

同時，陳由豪因積極希望將資金移往菲律賓發展，也找尋機會與習近平人馬搭上線，結果，習政權注意到陳由豪的可利用之處，一切順利出現轉機，陳由豪成為中國暗地挹注菲國政商發展和政治政績的棋子。

中國於是在倡議「一帶一路」政策中，將陳由豪拉上檯面，以重量級投資商，又是台灣商人的角色背景，出現在菲律賓的各政商、新聞媒體和民眾面前。

據熟知內情人士指出，陳由豪計畫透過廈門翔鷺騰龍集團，在菲律賓經濟特區進行三六九○億美元（約十一．一八兆台幣）的大手筆投資。但事實上，陳由豪並無此財力，絕大部分資金是由中國官方摻雜在內。