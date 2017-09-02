中國AI崛起 科技部：不擔心中國競爭

2017-09-02

〔記者吳柏緯／台北報導〕高盛報告指出，中國ＡＩ技術正快速趕上美國，未來幾年可能成為智慧經濟體。對此，科技部表示，小國也能有大戰略，將持續推動具台灣特色與專長的ＡＩ政策，並不擔心中國競爭。

科技部長陳良基宣示今年為ＡＩ元年，包括前瞻計畫預算在內，投入五年一六○億元預算全力衝刺ＡＩ，建構ＡＩ主機、設立ＡＩ創新研究中心、打造智慧機器人創新基地、半導體射月計畫、科技大擂台等五大政策，讓台灣科學發展趕上先進國家。

對於中國ＡＩ崛起，科技部次長蘇芳慶認為，不需要擔心，每個國家都在做ＡＩ，都是競爭對手，台灣應該找到自己擅長的領域發揮，在ＡＩ領域占得一席之地。

全球ＡＩ50強大學 台大排名亞洲第一

陳良基日前受訪提到，台灣半導體產業可以支援ＡＩ發展，這些晶片都是ＡＩ戰役所需的「軍火」材料。此外，台灣還有全球一流的演算法學者，近期中國科技調查坦言，全球ＡＩ人工智能五十強大學，亞洲第一名是台灣大學，其次才是東京大學，這些都是台灣優勢。

蘇芳慶透露，科技部端出各項與ＡＩ有關的政策後，相關計畫申請案如雪片飛來，目前已有大約五百多件，且有不少是很創新的構想，這代表台灣在ＡＩ領域並不缺乏人才，只差展現的舞台與支持。