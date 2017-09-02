高盛：中國AI急起追美

2017-09-02

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國財經媒體CNBC報導引述高盛（Goldman Sachs）報告指出，中國人工智慧（ＡＩ）科技正快速趕上美國，由於被北京視為優先發展的重大創新領域，除了有資金資源和中央至地方的政策支持，在創造ＡＩ價值必備四大要件中已滿足了「人才、數據及基礎設施」三項，未來幾年就可能創造由ＡＩ和機器學習驅動的智慧經濟體。

ＡＩ運用領域相當廣泛，從簡單預告天氣的智慧手機應用，到各式遊戲中能輕易打敗人類的複雜演算系統。Google和微軟都已撒下鉅額研發資金，以擴展ＡＩ應用領域；對機器輸入大量數據資料和教導特殊任務後，科技業者可藉以創造能夠學習和變得聰明的軟體。

高盛指出，ＡＩ科技將變成中國政府的優先議程，預期將伴隨著進一步支持ＡＩ的政策和資金。中國國務院七月公布「新一代人工智能發展規劃」，設定在二○三○年前成為世界主要ＡＩ創新中心，預期屆時其ＡＩ核心產業規模超過一兆人民幣（約四．六兆台幣）。

百度、騰訊挖角微軟高手

高盛評估，ＡＩ四個關鍵領域發展包括人才、數據、基礎設施和運算能力，中國已具備前三項；中企仿效美國科技鉅子作法，提供相對高薪，在矽谷等各地成立實驗室，以因應人才不足問題，例如百度年初就挖角微軟ＡＩ專家陸奇為營運長，騰訊也挖到微軟語音辨識技術專家俞棟成立西雅圖ＡＩ實驗室。

高盛指出，中國大部分人口能上網，在數據產生上具有優勢，且網路企業大咖已建立線上生態系統，日漸廣泛滲透至用戶的生活各面向，估計滋生高達十三％全球數位資訊，預估二○二○年可增加到廿至廿五％、約九至十ＺＢ的數據量。

中國在ＡＩ基礎設施也採納多數國際大企業共享資源平台的趨勢，如百度PaddlePaddle並行分散式深度學習平台及研發自駕車的阿波羅計畫。

不過，運算能力方面，過去中國處理器晶片高度依賴外國供應商，但隨著北京戰略發展半導體業，預期將日漸減少依賴。

報告指出，中國ＡＩ領域現有大咖包括網路三巨頭ＢＡＴ（百度、阿里巴巴、騰訊）、滴滴出行等，ＢＡＴ將是發展ＡＩ的最初受惠者，其他值得觀察的包括美團點評、滴滴出行、科大訊飛、海康威視、出門問問、商湯科技、DJI、UBTECH機器人等。