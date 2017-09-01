美將對台鋼筋課反傾銷稅

2017-09-01

〔駐美特派員曹郁芬／華府報導〕美國國際貿易委員會（USITC）指台灣鋼筋業者以不公平價格銷售鋼筋產品到美國，商務部將對台灣鋼筋業者重課反傾銷稅，最高將達32.01%。該委員會也決定維持對日本、韓國和台灣的進口不鏽鋼板與鋼帶徵收傾銷稅。

最高32.01%

美國商務部在7月21日曾裁定，台灣鋼筋業者涉嫌以不公平價格銷售鋼筋產品到美國，並要求美國國際貿易委員會（ITC）進行調查。

經過該委員會正、副主席和2位委員投票，確認商務部裁決，台灣輸美鋼筋確實傷害美國產業。

去年9月，美國鋼筋貿易行動聯盟代表其5家成員公司提出相關申訴，要求調查台灣鋼筋產品傾銷美國的行為，商務部認定，台灣的鋼筋產品在美銷售有不公平情況，台灣的羅東鋼鐵廠（Lo-Toun Steel and Iron Works）遭提請重課32.01%反傾銷稅，源剛企業及其他業者銷往美國的產品也要求課徵3.5%反傾銷稅。

根據美國商務部資料，台灣是美國鋼筋進口的第3大來源國，台灣鋼筋產品去年出口至美國的產品金額預估達5300萬美元（約新台幣16.2億）；另外，美國鋼筋進口前2名為土耳其跟日本，2國也遭課徵反傾銷稅，其中日本遭重課逾200%反傾銷稅。