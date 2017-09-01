矽晶圓 明年漲價1到3成

2017-09-01

缺貨荒年 客戶搶貨

〔記者洪友芳／新竹報導〕面對矽晶圓缺貨荒年，晶圓廠客戶掀起搶貨大戰，第3季以來紛敲定明年合約價，業界傳出，明年漲價幅度1-3成不等，且還不一定買得到貨，例如難搞的韓國三星，矽晶圓供應商「大小S」都不太願賣給它，三星因而轉向環球晶（6488）加價鎖貨，以確保產能無虞。

三星轉向環球晶加價鎖貨

矽晶圓廠商因市場供過於求，過去多年少見擴產，不料，今年需求大爆發，市場進入供不應求的「超級循環」（Super Cycle）周期，今年價格逐季上漲。

中國12吋廠明年有的將加入試產與量產行列，記憶體業也續看旺，台積電（2330）、三星與英特爾火併先進製程，預期明年矽晶圓將持續供不應求，晶圓廠客戶掀起搶貨大戰，第3季以來紛敲定明年合約價，業界傳出，明年漲價幅度1-3成不等，且還不一定買得到貨。

矽晶圓前2大供應廠商為日本信越半導體（Shin-Etsu）、勝高（SUMCO），號稱矽晶圓業界的「大小S」，也是晶圓代工龍頭廠台積電主要供應商，已被台積電簽訂長期供貨合約。

韓國三星是業界公認最難搞客戶，今年積極啟動DRAM、3D NAND及晶圓代工擴產計畫，預計資本支出達150-220億美元，為確保明、後年矽晶圓能供應生產所需，近期搶矽晶圓動作最積極，但「大小S」都不太願也沒太多產能可賣給三星，三星轉向環球晶加價鎖貨。

環球晶今年購併Sunedison後，躍居全球矽晶圓第3大，市占率達17%，海內外共有16座廠，產能增加150%，目前包括6吋矽晶圓100多萬片、8吋100多萬片、12吋為75萬片；環球晶表示，明、後年12吋矽晶圓產能全被客戶預訂，但無法透露上漲幅度與客戶名稱，8吋矽晶圓需求也很強勁，預期明年整體供不應求將持續，公司目前沒擴產計畫。