標普示警：美政府「關門見血」

2017-09-01

債務違約 比雷曼兄弟破產嚴重

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕信評機構標準普爾(S&P)週三公布1份題為「關門見血」(With A Shutdown, There Will Be Blood)報告,警告如果白宮和國會無法達成協議,讓政府維持運作及避免債務違約,將對美國經濟造成災難性的可怕後果,恐較2008年雷曼兄弟破產更嚴重。

標普美國首席經濟學家柏維諾(Beth Ann Bovino)表示,美國如果發生債務違約情況,將會比全球金融海嘯的後果更嚴重;如未能提高舉債上限,對美國經濟可能造成比2008年雷曼兄弟倒閉更災難性後果,「經濟會返回衰退,後續復甦的進展多數將化為烏有。」

美政府每關門1週 GDP減0.2個百分點

柏維諾報告評估,未能提高美國債限,還會引發美國「政府關門」情況再次發生,而重創美國經濟;如果在第4季初發生美國聯邦政府關門情形,每關門1週會拖累國內生產毛額(GDP)減少0.2個百分點,或削減GDP至少65億美元。

柏維諾援引「蝴蝶效應」,指美國政府關門的衝擊將會擴散到經濟領域的不同活動;美國聯邦政府支出中斷,意味著公務員無法領薪消費、民間承包商業務和營收損失、零售商店銷售下滑(尤其因此關閉的國家公園附近商家)、政府稅收減少,「這意味著經濟活動及就業減少」。

標普這份報告認為,上述一連串後果可能蔓延到股市,造成市場大幅震盪下跌,「隨著市場某種程度對美國主權債務選擇性違約感到緊張不安,政府關門的威脅更增添這種顧慮。」

財長籲國會月底前提高債限

美國華府目前債務已來到19.9兆美元,政府資金只夠因應至9月30日;美國財長努勤上週警告,國會最慢須在9月29日調高債務上限,否則屆時華府將無法借貸或支付帳款,恐面臨違約。柏維諾和一些華爾街大銀行的經濟分析師預期,美國國會9月5日重新開議後,將提出預算案,並對提高聯邦政府法定債限進行表決,「可是押注一個理性的美國政府可能是有風險的」。

美國總統川普上週甫在亞利桑那州鳳凰城群眾集會上揚言,如果國會送來的預算案裡未編入美墨邊界的築牆費用,他將否決,稱「就算政府得關門,我們還是要蓋這道牆」。修築美墨邊境高牆,是川普去年競選總統的承諾之一。