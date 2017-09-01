標普示警：美政府「關門見血」

2017-09-01

債務違約 比雷曼兄弟破產嚴重

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕信評機構標準普爾（S&P）週三公布1份題為「關門見血」（With A Shutdown, There Will Be Blood）報告，警告如果白宮和國會無法達成協議，讓政府維持運作及避免債務違約，將對美國經濟造成災難性的可怕後果，恐較2008年雷曼兄弟破產更嚴重。

標普美國首席經濟學家柏維諾（Beth Ann Bovino）表示，美國如果發生債務違約情況，將會比全球金融海嘯的後果更嚴重；如未能提高舉債上限，對美國經濟可能造成比2008年雷曼兄弟倒閉更災難性後果，「經濟會返回衰退，後續復甦的進展多數將化為烏有。」

美政府每關門1週 GDP減0.2個百分點

柏維諾報告評估，未能提高美國債限，還會引發美國「政府關門」情況再次發生，而重創美國經濟；如果在第4季初發生美國聯邦政府關門情形，每關門1週會拖累國內生產毛額（GDP）減少0.2個百分點，或削減GDP至少65億美元。

柏維諾援引「蝴蝶效應」，指美國政府關門的衝擊將會擴散到經濟領域的不同活動；美國聯邦政府支出中斷，意味著公務員無法領薪消費、民間承包商業務和營收損失、零售商店銷售下滑（尤其因此關閉的國家公園附近商家）、政府稅收減少，「這意味著經濟活動及就業減少」。

標普這份報告認為，上述一連串後果可能蔓延到股市，造成市場大幅震盪下跌，「隨著市場某種程度對美國主權債務選擇性違約感到緊張不安，政府關門的威脅更增添這種顧慮。」

財長籲國會月底前提高債限

美國華府目前債務已來到19.9兆美元，政府資金只夠因應至9月30日；美國財長努勤上週警告，國會最慢須在9月29日調高債務上限，否則屆時華府將無法借貸或支付帳款，恐面臨違約。柏維諾和一些華爾街大銀行的經濟分析師預期，美國國會9月5日重新開議後，將提出預算案，並對提高聯邦政府法定債限進行表決，「可是押注一個理性的美國政府可能是有風險的」。

美國總統川普上週甫在亞利桑那州鳳凰城群眾集會上揚言，如果國會送來的預算案裡未編入美墨邊界的築牆費用，他將否決，稱「就算政府得關門，我們還是要蓋這道牆」。修築美墨邊境高牆，是川普去年競選總統的承諾之一。