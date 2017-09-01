台灣最奢華破產人》住億元宅娶嫩妻 孫道存爽度日

2017-09-01

〔記者高嘉和、凃盈如／台北報導〕因涉嫌掏空太平洋電線電纜公司（太電）、為規避求償而聲請破產的孫道存，可說是台灣最奢華的破產人！住的是上億元豪宅，出入數百萬名貴轎車代步，還有司機接送，將貴婦超市city’super當菜市場，逛女婿開的微風廣場跟走後院一樣；在去年爆發欠稅遭管收事件前，他還身兼太電副董事長、電線電纜公會理事長、高鐵法人董事，且長期擔任中華民國警察之友總會副理事長，一點也不像破產之人。

欠稅3億 孫芸芸擔保救父

二○○九年，孫道存因欠繳所得稅、贈與稅連補帶罰要繳三億多元，一度差點被管收，後在女兒孫芸芸擔保下，先繳頭期款一億元，半年內再清償剩餘款項兩億元；去年八月，又因逃漏貨物稅及罰鍰達一．二億餘元，差點又被管收，這次是兩小時後交付「台支」一次繳清。針對孫道存即將面對三年徒刑，至截稿前尚未取得孫芸芸回應。

雖名下無資產，但孫破產後還住在兩百多坪的信義區豪宅「信義之星」，後搬到價值上億的「寶徠」，數百萬轎車代步，還有司機接送，將貴婦超市city’super當菜市場，逛女婿開的微風廣場跟走「灶腳」一樣。

六十歲時，孫道存再娶比女兒還小的嫩妻吳逸玲，不時出現在微風廣場，近年更成為媒體狗仔追逐標的。

孫道存在商界也不甘寂寞，在去年爆發管收案之前，他身兼太電副董事長、電線電纜公會理事長、高鐵法人董事，後才辭掉電線電纜公會理事長，由太電董事長苑竣唐接任；在蔡政府上任後，高鐵今年董監改選，原始股東只有太電沒上榜；孫道存長期擔任中華民國警察之友總會副理事長，警政署慰勞警察聯誼餐會，孫還曾與馬前總統同坐主桌。