太電掏空案》判刑3年定讞 孫道存要坐牢了

2017-09-01

150億民事賠償官司 高院審理中

〔記者項程鎮、錢利忠／台北報導〕纏訟十三年，太平洋電線電纜公司遭掏空二百億元案，最高法院昨天審結，合議庭支持高等法院見解，認定前副總兼財務長胡洪九涉嫌一手策劃將太電海外資產侵占入己、債留太電，前董事長孫道存配合隱瞞董事會相關不法，判決胡洪九有期徒刑十四年六個月、併科罰金十億元，孫道存三年徒刑，全案確定。

胡洪九判刑14年6月 罰金10億可勞役充抵

法界人士指出，胡洪九被併科罰金十億元部分，可以舊法易服勞役六個月充抵，相當於易服一天勞役可折抵五百五十五萬元，可謂「黃金受刑人」；負責執行的台北地檢署指出，已依規定啟動防逃機制。

一審判孫道存四年、胡洪九判十八年且併科罰金十億元，上訴後，高院認為本案審理達十二年，採速審法「逾八年未結案」規定將全部被告減刑，昨獲最高法院支持。

民事賠償部分，台北地院二○一二年判決孫道存、胡洪九須連帶賠償港幣一．八四億元（約新台幣七億多元），胡洪九另要賠償三億零二百多萬美元（約新台幣九十一億元），若加上法官認定從二○○五年起加計年息以五％計算，利息累積至今超過港幣一億元、美金一．六億元，估計孫、胡兩人須賠償新台幣一百五十億元以上，創下我國掏空案最高賠償金額紀錄，目前由高院審理中。

法界人士認為，孫道存早已聲請破產，還因欠稅遭行政執行署追討，胡洪九能否交得出罰金也不無疑問，未來若查扣不到犯罪所得，太電能獲得多少實質賠償，仍有不小疑問。

檢方二○○四年間起訴太電遭掏空案，指控全案不法金額逾二百億元，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡洪九順利掏空太電資產。

除孫、胡兩人外，接任孫的太電董事長職務的仝清筠，涉侵占等罪判一年六個月，另涉偽文罪判五個月，得易科罰金，仝的秘書黃靜琳判九個月，可易科罰金，太平洋光電副董事長繆竹怡判四年四個月，皆獲定讞。