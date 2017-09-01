All-New Discovery 首批完售

2017-09-01

〔記者王憶紅／台北報導〕Land Rover旗下最新世代All-New Discovery昨日正式在台發表，Jaguar Land Rover台灣總代理九和汽車總經理陳貽彬表示，新世代All-New Discovery第一批到港配額已經完售，由於All-New Discovery是市場上唯一豪華休旅車，希望All-New Discovery的亮麗成績，可帶動下半年全車系的銷售。

為迎接All-New Discovery正式在台發表，Jaguar Land Rover亞太營運總部同步於台北及台中兩地，啟動Land Rover Experience Tour全地形駕馭體驗會台灣資格賽。陳貽彬指出，脫穎而出的參賽者，將有機會代表台灣出征9月底在寮國舉辦的亞太區決賽，並可望贏回秘魯探險之旅的限量名額。

最新世代的All-New Discovery在2016年日內瓦車展發表，今年5月，國內總代理九和汽車率先讓Discovery曝光，並開放預接單。

陳貽彬說，全新進化至第五世代的All-New Discovery，導入尖端造車工藝，全面革新家族設計語彙，無論全地形穿越能力、拖曳性能、全尺寸7人座空間機能變化，以至於主被動安全防護與人車互動聯結，所有面向皆以科技為核心思維，以全方位強化實用性與便利性，造就全球LSUV當中最頂尖的性能與機能表現，領航全球休旅邁向數位化科技世代。