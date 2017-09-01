全球6大銀行共創「新數位貨幣」

2017-09-01

架構區塊鏈清算交易

〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球6大銀行擬共創「新數位貨幣」，以區塊鏈做為清算交易之用，包括巴克萊銀行、瑞士銀行（UBS）、匯豐銀行、道富集團（State Street）、三菱日聯金融集團及加拿大帝國商業銀行。

瑞銀於2015年推出了「多功能結算貨幣」（Utility Settlement Coin，簡稱USC）計畫，USC架構是由瑞銀將資金存放在央行帳戶做為準備，並由央行發行等值的數位貨幣，做為金融機構間移轉及結清算使用。德意志銀行（Deutsche Bank）、西班牙國際銀行（Santander）和紐約梅隆銀行（BNY Mellon）則在去年加入這項計畫。

2018年底可望啟用

目前這項計畫進行到下一個發展階段，上述成員將深化與央行的討論，努力加強個資隱私和網絡安全保護。瑞銀金融科技創新部門主管傑弗瑞（Hyder Jaffrey）指出，「我們持續與央行和監管機關進行磋商，未來12個月也會持續進行討論，目標是2018年底在部分限制的情況下啟用」。

過去大型銀行擔心這種做法將出現盜用行為，因此對此計畫抱持懷疑態度，但現在銀行開始思考如何運用區塊鏈技術，加快結算系統的速度。

USC由Clearmatics Technologies公司研發，不需等待傳統轉帳完成，金融機構就可以買賣債券和股票，直接把數位貨幣轉換成現金，省下了結算交割的時間和費用。

傑弗瑞表示，明年底開始，USC將率先用於銀行間不同貨幣的交易，兩間銀行不同幣值間的交易，可以利用USC瞬間完成。