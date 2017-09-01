國銀爛頭寸9.88兆 高成數房貸建案激增

2017-09-01

〔記者徐義平／台北報導〕閒錢太多，國內銀行滿手爛頭寸，銀行為消化閒錢，紛紛放寬房貸條件，甚至提高房貸成數以及降低利率等，剛好又碰上自住需求為主的房市階段，多數建案為催出買氣，便與銀行合作提供高成數的房貸專案，除房貸8成外，部分建商甚至祭出2年10%無息貸款的策略，藉由5%~10%自備款便能買房來吸引購屋族上門。

根據《住展雜誌》統計，今年截至8月止，北台灣提供高房貸（最高可達8成）的新建案共151個，等於每月平均有19個建案提供最高8成房貸專案，倘若此波高房貸專案未退燒，推估年底可能會有超過220個，有機會創2011年以來新高。

消化閒錢 放寬房貸

《住展雜誌》企研室經理何世昌表示，國內銀行爛頭寸高達9.88兆元，創下史上新高，銀行為了消化手上閒錢，紛紛放寬房貸條件，以降低利率、提高房貸成數等方式來吸引民眾申貸；其中新建案由於量大，更成為銀行搶貸的主戰場，新建案也樂於與銀行專案合作，祭出8成高銀貸的建案因此大舉增加。

何世昌分析，房市多頭階段的2012~2014年，高房貸建案數量與占比連年下滑，2014年高房貸建案數僅剩119個、占10.59%，均創下金融海嘯後新低。

不過，央行2015年解除選擇性信用管制後，當年高房貸建案數量與占比立刻反彈，去年底高房貸建案數已升至191個、占比突破20%，今年前8個月占比更逼近29%。

高房貸建案多在蛋白區

不過，提供高房貸的建案多半集中在蛋白區，以北市為例，僅13個，以文山區5個最多。何世昌解釋，北市高房貸建案逾半在蛋白區，蛋黃區數量則不多，主要是市中心不少建案總價逾7000萬元，仍是央行豪宅限貸令的管制範圍。

今年以來新北市高房貸建案有35個、宜蘭1個、桃園70個、新竹32個。桃園是北台灣高房貸建案最多的縣市，尤其在1字頭單價區更為密集，如中壢、大園、平鎮、楊梅、八德等。