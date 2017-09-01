德州煉油廠颶風停工 台塑台聚受惠

2017-09-01

〔記者張慧雯／台北報導〕哈維颶風侵襲墨西哥灣，美國德州煉油廠、石化廠皆停工6天左右，根據最新五大泛用樹脂報價幾乎已全面上揚。法人認為，哈維橫掃美國德州煉油重鎮，煉油廠、石化廠都受到影響，但應是「短空長多」，且將進一步推升乙烯價格向上，估計台塑（1301）、台聚（1304）等受惠最大。

針對颶風造成停工，台塑公告，台塑美國德州廠受到颶風影響已停工6天，但廠房並未進水，幾乎沒有損失，且台灣時間30日下午開始復工、廠房已準備開俥；南亞（1303）也表示，美國EG廠營收占去年度合併營收約1%，此次停工損失的固定製造成本，估計每日約5.5萬美元（折合台幣約170萬元），6個工作天損失估計約千萬元。

而哈維颶風造成的「災情」，明顯反映在昨天（8月31日）出爐的五大泛用樹脂報價中，漲幅最大的為PS（聚苯乙烯）、較上週報價漲幅高達10.27%，其次則是ABS（丙烯月青—丁二烯—苯乙烯）、週報價上漲6.13%，至於其他產品報價，週漲幅也在1-3.6%不等。

法人認為，五大泛用樹脂報價上漲，主要是庫存低、需求漸增，而哈維颶風影響煉油廠、石化廠，致使煉油作業與乙烯廠停擺，美國約40%的乙烯產能都暫停供應，市場則預期供給減少，導致PE、PS、PVC先行漲價；而乙烯價格在7月31日時，每噸報價不過990美元，8月28日的最新報價已高達每噸1280美元，月漲幅近30%。

法人表示，中、日、韓的業者也有多座乙烯廠產能陸續停工，中東則因氣溫高於50度，使得乙烯、丙烯產量減少，如今又遇到美國遭受颶風影響而停產，估計乙烯價格9月還有機會繼續上揚。