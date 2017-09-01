續接蘋果訂單 維熹下半年看好

2017-09-01

〔記者陳柔蓁／台北報導〕蘋果在9月新品發佈會上的亮點除了iPhone8，也可能推出「無線充電座」，老字號連接器供應商維熹（3501）外傳已接獲無線充電座的電線訂單，對此，維熹未正面回應此事，董事長吳瑞雄僅指出：「與蘋果的合作關係已經持續十多年，蘋果新機推出，對公司營收表現會有影響」；業務總監吳彥霆則認為，手機無線充電技術成熟將成為趨勢，但缺點是效率不如舊式的接線充電，利潤也比較低，但如果廠商有需求，就會全力配合。

維熹昨日（8月31日）舉行法說會，該公司成立逾30年，在彰化、中國東莞、昆山設有生產基地。近5年每年營收約50億台幣，毛利率維持在30%以上水準。吳瑞雄指出，公司以5千多種產品、經營不同種類客戶分散風險，同時爭取成為一級供應商貼近終端客戶，也能就近觀察市場。

吳瑞雄分析，像是為IBM、FB資料中心的伺服器供應線材，就需要輕巧、耗能低；谷歌智慧型揚聲器Google Home電源線講求環保；面對電動車充電商機，雖然市場接受度越來越高，但充電槍尺寸不一、且各地氣候差異大，有些高緯度地區甚至充電樁裡面會結冰，就可能遭到客訴，因此選擇合作對象須謹慎。

近來原物料與匯率波動劇烈，連接器會使用到的銅、PVC粉、DOP油都漲價，人民幣升值、中國人工成本增加，這部分業外費用維熹以人為避險方式還能控制。展望未來，機電類客戶拉貨在下半年增加力道，部分競爭對手退出供應鏈，公司將逐漸降低3C部分產品比重，在產品組合優化、產業秩序重整情況下，樂觀期待下半年營運表現將優於上半年。