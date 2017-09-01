VR先蹲後跳 明年新裝置再掀熱潮

2017-09-01

〔記者王憶紅／台北報導〕2016年是虛擬實境VR元年，但今年VR市場話題似乎只剩降價。市場人士指出，各家VR陸續降價，是在為明年新一代的VR做準備，明年在新裝置陸續出籠下，預期VR熱度再起。

去年各大廠紛紛推出VR裝置，包括宏達電（2498）HTC Vive、臉書旗下的Oculus Rift、三星Samsung Gear VR與索尼Sony PlayStation等，一時之間，VR成為市場顯學。

但今年以來，VR市場熱度似乎淡化，且獨立式頭戴VR大廠自7月起陸續宣布硬體設備降價，包括Oculus Rift從599美元下調到499美元（Oculus甫上市售價799美元）；宏達電HTC Vive從799美元降到599美元；SONY PlayStation VR整套組合也從499美元降價至449美元。

TrendForce旗下拓墣產業研究所穿戴裝置分析師蔡卓卲指出，VR目前仍屬於高消費端商品，且除硬體外，包括應用、服務、開發者以及配件等，整個生態圈都必須建構完備，才可讓VR的表現發揮得淋漓盡致，因此今年各大廠未有新產品推出，轉向加強相關生態鏈，且不會砸太多預算在行銷的情況下，今年VR話題性退燒。

根據2017年8月拓墣產業研究所對全球VR銷售表現所做的調查數據顯示，Sony 市占率48.9%，Oculus25.5%，HTC 12.8%，其他12.8%。

蔡卓卲表示，多家獨立式VR大廠都預計明年推出第二代產品，而微軟Microsoft第二代HoloLens頭盔也預計在2018-2019年推出，屆時VR可望再掀熱潮。