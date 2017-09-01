全台VR遊樂園 年底將逾30個

2017-09-01

〔記者王憶紅／台北報導〕今年虛擬實境VR（virtual reality）市場熱度較去年冷，但VR Arcade（虛擬實境遊樂園）正夯。市場預估，到今年底，全台至少有超過30個VR Arcade登場。

繼宏達電（2498）去年在台北三創園區打造第一個虛擬實境樂園HTC VIVELAND後，台灣新創公司奧瑪司去年底在高雄草衙道開設VR+次世代體驗館。今年7月初，前宏達電北亞區總經理董俊良自行出來創業的懏永銀JPW，也在台北華山打造了第一座Joyland旗艦店，並計畫在9月新增8個據點，預計到年底總計會新增15-20個據點，其中，不排除跟縣市政府合作打造的VR主題樂園。

除業者新打造的虛擬實境遊樂園外，包括麗寶樂園、劍湖山、義大、九族文化村等，都紛紛加設VR遊戲。

虛擬實境遊樂園是將VR遊戲與機台結合，而VR Arcade今年比VR熱， JPW創辦人暨執行長董俊良分析，除VR目前的價格不夠親民、不能走進一般尋常百姓家外，VR若只有頭戴式裝置，沒有其他載具，與真實娛樂有差距，且精彩、刺激度不足。董俊良認為，VR Arcade是VR裝置的出海口。

觀察全球VR Arcade市場，以亞洲地區包括台灣、中國以及日本等地發展比較快，董俊良指出，除因VR Arcade不在國外VR大廠的規劃內，同時也是希望生態鏈完備後，再推出VR Arcade。

宏達電與日商萬代南夢宮繼在日本推出實驗性質VR遊樂園後，今年7月更合力在東京打造占地1100坪、最大的虛擬實境樂園VR ZONE 。

國VR線下體驗店一度高達6000-7000家，但市場人士認為，中國VR線下體驗店品質參差不齊，具水準的約千家上下。