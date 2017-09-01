生技股低迷 大股東低調進場護盤

2017-09-01

〔記者陳永吉／台北報導〕昨天上市櫃生技指數雖然都大漲超過2%，但生技股低迷已超過一年，惟7月已經出現大股東逢低加碼的跡象，108家上市櫃生技股，共有18家內部人低調進場護盤，其中更有包括葡萄王（1707）、東洋（4105）、台微體（4152）、亞獅康-KY（6497）是由董事長自掏腰包買股，杏國（4192）、創源（4160）則是母公司杏輝（1734）、訊聯（1784）進場低接股票。

東洋董座砸近7千萬

其中國內藥廠東洋董事長蕭英鈞，4月起連續4個月進場加碼自家股票，由他擔任法人代表的大灣科技，4個月來累計在市場買進562張，蕭英鈞則在6月以個人名義買進128張，估計砸將近7千萬元護盤，是最看好自家公司前景的老闆。

保健食品大廠葡萄王去年底遭爆改標賣過期產品，引發家族內鬥問題，使得葡萄王股價從200多元一路跌到170元左右，跌幅超過2成，雖然股價一度回到200元之上，但今年7月外資針對葡萄王賣超力道加大，董座曾盛麟自掏約240萬元，直接在市場買進12張自家股票。

特殊劑型藥廠台微體今年6、7月股價跌到歷史新低附近的90元，長年都在美國的董事長洪基隆，兩個月分別買進9張及14張，也投資將近250萬元挺自家公司。

今年6月上櫃的新藥股亞獅康-KY，股價一掛牌跌跌不休，公司創辦人傅勇原本表示6月已經進場護盤，但從內部人持股異動表來看，亞獅康內部人都是在7月進場，包括傅勇的4位公司高層，共買進153張持股，估計投入金額也達600萬元左右。

市場認目前股價仍低

另外像美吾華（1731）、龍燈-KY（4141）則是由董事進場買股，龍燈董事加碼905張、美吾華董事加碼313張，投資金額分別將近3000萬元及400萬元，手筆也不小。

市場認為，昨天生技股雖然大漲，但回頭檢視這些大老闆進場買股的均價，似乎還屬於套牢階段，投資人若覺得這些大股東進場價格不高，或許可以跟進，因為買股成本要比大股東低的機會並不會常常出現。