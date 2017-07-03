台建前執行長許銘文涉遠雄案 大巨蛋又生波

2017-07-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕檢調偵辦遠雄弊案驚爆「案外案」。台灣建築中心前執行長許銘文涉嫌圖利遠雄，日前訊後以五十萬元交保；由於台建中心是大巨蛋鑑定單位，許銘文在大巨蛋案中的角色，以及大巨蛋案是否有其他弊端，再度引發關注。

許以五十萬元交保

遠雄大巨蛋在二○一一年防火避難設計曾被審查委員質疑有問題，要求遠雄修改，但遠雄最後未修改仍過關；當時經手此事、時任台灣建築中心執行長的就是許銘文。而許銘文不僅與大巨蛋有關，北市府日前也曾想找他擔任台北農產運銷公司董事長，但最後因為民進黨反對而作罷。對此，市府副發言人陳思宇僅表示尊重司法調查。

台建是大巨蛋鑑定單位

都發局長林洲民也說，上任至今他所參與過的大巨蛋性能式審查都有看過許銘文，目前為止都是尊重台建中心委員的審議跟專業，「先不做任何不必要的聯想。」

對於該案是否影響到大巨蛋進展？林洲民表示，遠雄日前已經通過台建中心性能審查，都發局將會核對與二○一一年一月所通過版本有什麼差異。

至於北市府曾有意找許銘文擔任北農董事長，市長室主任蔡璧如及副市長陳景峻也曾表示，許本身是工程背景，對於市府將要推動的眾多市場改建有所助益，因此適合擔任北農董事長；但民進黨高層及農委會均表示並不同意，最後由副市長陳景峻擔任董座才落幕。