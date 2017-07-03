書劍集》跟上景氣復甦的腳步

2017-07-03

◎歐陽書劍

美國帶頭、歐洲跟進，全球經濟從此步上坦途？現實很難這麼美好，風險當然無所不在。不過，如果現在要選擇一個方向，則不管政治如何紛擾，國際景氣往正面移動的腳步聲愈來愈響亮；無力趕上的國家，很難歸咎於他人。

歐美二大央行領導人上週分別發出樂觀訊號，美國聯準會主席葉倫（Janet Yellen）在英國社會科學院（British Academy）談到是否有另一次全球金融危機的可能時指出，「我希望在我們有生之年不會發生，而且我認為不會再發生」；歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）則在葡萄牙舉行的歐洲央行論壇上表示，全球復甦已更為堅實且廣泛。

他們當然都提到了可能的風險。全球金融海嘯及歐債危機期間，能源價格激烈震盪，且餘波仍存；各國央行擴大寬鬆貨幣政策而膨脹的資產負債表，依然還未消化；而景氣復甦的不均衡、英國脫歐的不確定性，以及生產力成長速度的減緩等，也都可能在經濟往上邁步的過程中成為障礙，甚至不易移除，更不必談萬一遇上了黑天鵝。

然而，現在的經濟數據看起來是正面居多。全球經濟成長速度還是緩慢，不過美國就業市場持續好轉，隨著失業率降到低點，實資薪資已有成長，消費增加及股市一路上揚，帶動了全球貿易與股市，而歐盟的經濟成長率、就業率、國際貿易等，也都往正向移動，中、日、印的經濟狀況，現在看來也都沒有逆轉的可能。

政策要能搭上成長列車，除了了解看得清楚的正負面因素，還要挖掘經濟現象的一些轉變。經濟學中的歐肯法則（Okun’s law），用來分析經濟成長率與失業率間的關係。實證研究顯示，當美國的實質經濟成長率超過潛在成長率二％，失業率大約會下降一％。當潛在成長率是二％，則某年經濟成長率為四％時，可使失業率減少一％。過去一般狀況下，勞動力持續增加，因此低失業率只會隨著高經濟成長率而來。不過，金融海嘯後，美國的年經濟成長率在二％上下，美國的經濟成長率雖然頗有起伏，但五月失業率已下降至四．三％，續創十年新低。

台灣現象也一樣，二○○一年以前，經濟成長率幾乎都在五％以上，廿一世紀最初幾年，也大多在五％上下起伏，但金融海嘯後，經濟成長率經常陷入保二或三％的困境，成長不夠快，可是失業率持續下降，五月失業率已降至三．六六％。

成長率低、勞動市場看似緊俏，且通膨始終在低點，薪資也未跟上，雖然有不同的解釋，譬如潛在產出下降、成長率錯計或是勞動市場並不如想像中強勁，以及非勞動力與勞動力的移動，甚至是勞動市場對危機反應過度激烈，以至於失業率在前後超升及超降等，不過，這種結構性的問題，不管是因為人口老化、勞動力補充不足，或生產力成長緩慢等，雖印證對勞動力的重新思考與規劃不容再等，卻難以濟急。

假設資本無法迅速累積、人口老化持續，則擴大能夠提高生產力的投資，是當然的思路，尤其央行是貨幣政策的制定者，當主要央行總裁跳出來大讚經濟的美好時，代表寬鬆貨幣政策已到全面退場的時機；若他們也不滿意經濟的成長情形，則明示暗示就是希望財政政策快快上場。

當美國聯準會認為景氣將穩定復甦，而要縮減資產負債表時，一般企業可能要思考如何有智慧的擴大規模，而政府的前瞻建設不管會引起多少爭議，都應理出適當的建設項目，切勿胎死腹中。即使經濟依然是新平庸，施政也不能陷入舊低潮。