跨境電商課稅新制 Amazon也入列

2017-07-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕跨境電商課稅新制上路滿兩個月，隨著全球最大電商亞馬遜（Amazon）近日也加入登記行列，登記數量逼近卅家大關。財政部官員表示，當初鎖定幾家大型電商，幾乎全部已主動登記，目前家數也超越預期的首兩月約十五到廿家，並樂觀看待新制可達成首年稅收九億元目標。

據國稅局統計，目前跨境電商營業稅稅籍登記筆數已達卅五筆，之中包含「單一電商一次登記多筆情形」（主要因為電商服務可能同時由來自多國的網域提供）；光是從家數來看，目前已登記數量則為廿九家。註冊母國以美國最多，達十五筆，其次為新加坡及荷蘭各四筆。

攤開已登記名單，耳熟能詳的大型跨境電商Agoda、Uber、Netflix、EBAY、Spotify 、Google Play、App Store都包含其中。全球最大電商Amazon也在近日以「Amazon Digital Services LLC US」、「Amazon Services Europe SARL （EU）」、「Amazon Web Services, Inc. （US）」等六家境外子公司名義，來台辦理稅籍登記。

財政部官員表示，隨著Amazon完成登記，當初鎖定的「大魚」，幾乎九成都已納入課稅範圍，本月中會就五、六月營業額，進行首次營業稅申報、繳納。在單筆交易金額高的訂房網站，如Agoda、Hotels.com及Expedia智遊網（兩者合併登記），以及交易頻繁、巨量的Google Play、App Store等大型電商都已納入課稅範圍情形下，首年稅收九億元目標有希望達標。

至於Facebook、Line及Airbnb等知名電商是否同納新制課稅範圍？官員指出，Facebook及Line在台分別設有台灣臉書、台灣連線等子公司，且部分服務提供對象為商家，非一般消費者，初步看來應無登記需要。

據了解，與Airbnb則仍在協調中，主因在於與Airbnb合作的店家，大多為民宿或違法的日租套房，Airbnb想取得民宿、日租套房業者的發票不易，將影響未來繳稅時能扣除的「進項稅額」，導致稅負上升，因此仍在評估。