蔡政府 別再讓年輕人薪酸

2017-07-03

記者鄭琪芳／特稿

國內所得分配不均惡化，過去馬政府習慣「報喜不報憂」，選擇性引用數據以粉飾問題，導致民心背離。蔡政府則是選前就高喊「創新、就業、分配」，並順利贏得總統大選。不過，過去一年來，分配問題並未明顯改善，政策紛擾卻接二連三，蔡政府能否兌現改善分配的承諾，全民等著檢驗。

根據綜所稅申報資料，二○一五年國內最富與最窮的五％家庭，所得差距超過百倍，雖然低於二○一四年的近一一○倍，但主要是稅制改變影響股利分配，低所得家庭收入未明顯改善。當前台灣貧富兩極化、財富集中化的問題相當嚴重，低薪問題未見改善，有錢人則是「錢滾錢」，相對剝奪感嚴重。

台灣所得分配不均惡化，與低薪問題有高度相關。主計總處統計，一九九六年受僱報酬占GDP（國內生產毛額）比重超過五十％，營業盈餘約占三十％；但二○一五年受僱報酬占比降至四十三．九七％，營業盈餘占比卻上升至三十五．○八％，顯示經濟成長果實多被企業及大股東拿走，許多勞工面臨工作貧窮的問題。

因此，想要改善分配不均的情況，提升薪資水準是最佳良方。蔡政府高喊「創新、就業、分配」，就是希望增加就業並提升薪資，但發展創新產業並非一蹴可幾，如何達到預期成效，考驗蔡政府的執政能力。

不過，近來政策紛擾不斷，例如「一例一休」、「前瞻建設」 等，其中「一例一休」不僅讓勞工排班及加班受限，影響企業營運及生產，同時推升物價上漲，受影響最大的就是基層勞工。蔡政府應正視相關政策爭議，避免政策紛擾影響產業發展及勞工生計。