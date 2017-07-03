最富5％所得 超過55％中低所得家庭總合

2017-07-03

最富30.7萬戶申報所得總額1.45兆 占全國1/4

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據財政部最新資料，二○一五年綜所稅申報戶共六一三．三萬戶，其中，所得最高的五％，申報所得占綜合所得總額二十五．三％，所得較低的五十五％家庭僅占二十二．三％；換言之，所得最高的三十．七萬戶，其申報所得高於三三七．三萬戶的中低所得家庭總和。

財政部統計，二○一五年全國綜所稅申報戶共六一三．三萬戶，申報綜合所得總額約五．七一兆元，低於二○一四年的五．七八兆元，主要是股利所得減少較多。其中，所得最高五％，申報所得總額達一．四五兆元，占綜合所得總額二十五．三％，等於占全國所得的四分之一以上；但所得較低的五十五％，申報所得總額僅一．二八兆元，僅占綜合所得總額二十二．三％。

換言之，最富有的五％（三十．七萬戶）家庭，擁有全國四分之一所得，且最富有的五％家庭申報所得總額，還高於五十五％（三三七．三萬戶）中低所得家庭的總和。

若按縣市別分析，國內所得分配也出現城鄉差距。二○一五年有三個縣市平均每戶申報所得超過百萬元，台北市平均每戶申報所得一三二．六萬元最高，新竹市平均一二九．二萬元次之，新竹縣平均一一○．八萬元排名第三。

相較之下，嘉義縣平均每戶申報所得僅七十三．二萬元最低，南投縣平均七十三．三萬元倒數第二，屏東縣平均七十三．八萬元倒數第三；這些縣市平均所得都僅約台北市的一半。