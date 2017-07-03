資源導向競爭力產業 改善所得分配

2017-07-03

邱俊榮︰對產業壓力測試

引導沒有競爭力產業轉型

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台經院副院長邱俊榮表示，過去幾年最富五％與最窮五％所得差距突破百倍，且勞動報酬占ＧＤＰ比重下降，顯示國內所得分配還在惡化中；民進黨給外界的印象是很重視分配問題，蔡政府把「分配」喊得這麼大聲，外界難免會檢驗，這對蔡政府是很大的考驗，但國內產業結構不改變，薪資水準很難提升，所得分配問題就難以改善。

產業創新成功 可提升薪資水準

邱俊榮指出，蔡政府提出「創新、就業、分配」，希望發展創新產業以促進就業並改善分配，「五加二」產業（亞洲矽谷、生技、綠能、智慧機械、國防、新農業、循環經濟）就是要達到這個目標；若能成功，高附加價值產業發展起來，可以提升薪資水準，進而改善所得分配。

不過，「創新、就業、分配」是長期的概念，就連最容易成功的智慧機械都需要一段時間，其餘的更不容易。

他表示，所得分配惡化與產業結構有關，國內很多產業還是傳統的接單代工模式，且經濟成長的思維還是一味依賴出口，以壓低成本的方式創造價格競爭力；而政府為了就業問題，對於沒有競爭力的產業還是給予支持，不讓它們自然淘汰；但是，資源有限，把資源用在沒有競爭力的產業，在舊的產業結構下，勞動條件很難提升，新的產業未發展起來，分配情況很難改善。

邱俊榮認為，「創新、就業、分配」的方向是對的，但還不夠全面，有限的資源，要用在有限的地方，現在企業都在喊五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才），有限的資源不應繼續用在沒有競爭力的產業，政府應該引導資源合理配置，並可比照金融業的做法，對產業進行「壓力測試」，沒有競爭力的產業，可以引導轉型或轉業。