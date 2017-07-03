朝日退出康師傅合資公司

2017-07-03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本朝日集團控股為專注發展歐洲業務，宣布出售手中所有康師傅合資公司「康師傅飲品」的持股，將剩餘20.4%股份以6.12億美元出售給康師傅控股。

「日經新聞」報導，朝日表示出售股份獲得的資金將用在先前收購的西歐、東歐啤酒品牌；朝日集團於2016年12月以73億歐元（78億美元）買下全球最大啤酒商安布英博公司（Anheuser-Busch InBev）旗下的5個東歐啤酒品牌；安布英博生產著名的百威啤酒（Budweiser）。

2004年，朝日為了強化在中國的飲料業務，與康師傅控股合資成立了「康師傅飲品」，該品牌主要經營茶類及水飲料，由朝日提供生產、銷售經驗，將康師傅飲品培養成中國最大的清涼飲料企業，但近年來飲料產業競爭愈趨激烈，銷售呈現下降趨勢。

但早在2016年9月，朝日集團就已經出售部分與康師傅合資公司的持股，將持有的30.4%股份中的10%轉讓給康師傅及其母公司頂新國際集團，轉讓價格為334億日圓；這次朝日則出清手上所有股份，退出合資公司的經營，結束雙方長達13年的合作關係。去年12月，「日經新聞」也曾報導，朝日集團將旗下中國山東農業公司和牛奶產銷公司，出售給當地的大型乳業「新希望乳業」；中國媒體指出，朝日集團出售中國資產，可能是因為投資收益不如預期。

由於日本國內難以再開發新的啤酒市場，日本的啤酒商正在改變經營策略，或透過海外併購的方式來扭轉國內市場飽和的現況；朝日集團正在積極進攻歐洲市場，另一方面也重新整理過去的投資，朝日在去年11月解除與可果美（KAGOME）的合作關係。

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