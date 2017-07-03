起司換汽車仍有歧見 日歐簽EPA卡關

2017-07-03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本與歐盟經濟夥伴關係協定（EPA）進入最後談判階段，對於「撤銷歐盟起司關稅」及「減讓日本汽車關稅」，雙方尚未達成共識；不過，日本方面計劃在本月6日領袖會談之前，先舉行部長級會議進行協商，希望讓問題順利解套。

在美國退出TPP後，日本積極尋求與歐盟簽訂自由貿易協定。上週六，日本與歐盟結束為期2天的EPA談判，對歐洲農產品和日本汽車關稅進行磋商，日本外務大臣岸田文雄向日媒表示，本次協商當中雙方取得有意義的進展，但一些議題尚未有結論。

雙方談判焦點在日本從歐盟進口的起司，歐盟希望取消起司進口的關稅，但日本則主張僅部分產品取消。歐盟官員持續推動日本取消歐盟製起司的30%關稅，代價是逐步減少對日本汽車及零件的關稅。

日開放農產品阻力大

不過，開放農產品市場在日本國內遭受很大的阻力，日本部分政治人物主張保護國內逐漸凋零的酪農業；不過，歐盟則樂觀看待此次會談的結果，歐盟貿易執委馬姆斯壯（Cecilia Malmström）表示，雙方已經克服這個問題，本次會談情況良好，仍在交涉當中。

日本農林水產大臣山本有二說，有關取消農產品關稅，「歐盟的要求很高，還不到日本能接受的程度」；岸田文雄向媒體表示，本週二（4日）將訪問歐洲，預計將與歐洲談判代表再次進行協商。

有助削減保護主義勢力

路透報導，日本與歐盟經濟夥伴關係協定即將進入最後階段，此項協議將有助於削減美國總統川普貿易政策帶來的保護主義勢力；馬姆斯壯表示，「相當有信心」在本月6日的日歐領袖會談上宣布達成協議，並與日本首相安倍晉三確認最終農產品和汽車關稅的削減幅度。

日本和歐洲簽定EPA被視為在政治上取得重要的勝利，並可能動搖美國在全球經濟議題上的影響；對此，馬姆斯壯直言，各國都能創造良好、長久、透明且雙贏的貿易協定，「不再是只有美國觀點」，他稱美國觀點只有美國單向獲得勝利，而另一方永遠是輸。