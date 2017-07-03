央行：直升機撒錢 風險高爭議大

2017-07-03

記者盧冠誠／專題報導

為刺激經濟成長，國際上有人大膽建議，可由各國中央銀行出錢買政府發行的債券，以推動基礎建設，對於這種猶如「直升機撒錢」的貨幣性融通政策，央行認為，其政策風險極高且充滿爭議。

2008年金融海嘯重創全球經濟，主要國家央行不得不採行量化寬鬆（QE）、負利率等非傳統性貨幣政策，甚至連更激烈的直升機撒錢策略都被拿來討論。

日央最早撒錢 引發財政失控

1930年代，日本大藏大臣（亦即今日的財務大臣）高橋是清曾祭出包括貨幣性融通政策在內的一系列對策來刺激經濟，當時是由日本銀行（日本央行）認購日本公債，堪稱是全球最早採直升機撒錢策略的案例。

但結局是，高橋雖協助日本脫離通貨緊縮，卻因財政失控而招來殺身之禍。

央行表示，儘管實施直升機撒錢的初衷良善，但最終可能貽害無窮；直升機撒錢策略並非免費午餐，其可能帶來惡性通貨膨脹、損害央行獨立性、破壞財政紀律、不利經濟穩定等嚴重風險，代價相當高昂。

此外，央行指出，直升機撒錢策略在多數國家都於法無據，台灣現行法律亦未賦予財政部與央行可採行直升機撒錢策略的權力。

台灣不缺錢 貨幣政策寬鬆

央行表示，相較於歐美，台灣的貨幣政策適度寬鬆，市場資金充沛，目前所缺少的不是沒有廉價資金可供運用，而是如何引導這些閒置資金在國內進行實質投資；因此，疏通投資管道與改善投資環境，方為提振經濟的根本之道。